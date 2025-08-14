Tour de Pologne Women: Chiara Consonni przypieczętowała zwycięstwo w wyścigu

Trzecia edycja Tour de Pologne Women przeszła do historii. Najlepsza w wyścigu, który w całości toczył się w województwie lubelskim okazała się Chiara Consonni. Włoszka wygrała trzeci etap z Nałęczowa do Kraśnika i tym samym zapewniła sobie triumf w całej imprezie.
Consonni od pierwszego etapu miała na sobie żółtą koszulkę liderki. Wygrała pierwszy etap wyścigu, a po drugim ciągle była na czele klasyfikacji generalnej.
Na koniec zmagań nie dała rywalkom żadnych szans podczas sprintu na ulicach Kraśnika. Linię mety przekroczyła jako pierwsza przed Lindą Zanetti oraz Emmą Norsgard Confalonieri. Najwyżej sklasyfikowaną Polką tym razem była Karolina Kumięga, która zajęła piąte miejsce.
W „generalce” za Consonni (CANYON/SRAM zondacrypto) znalazły się: Linda Zanetti (Uno-X Mobility) oraz Kathrin Schweinberger (Human Powered Health). Jeżeli chodzi o Biało-Czerwone, to zawody na siódmej pozycji zakończyła Kaja Rysz.