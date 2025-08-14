Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Tour de Pologne Women: Chiara Consonni przypieczętowała zwycięstwo w wyścigu

(fot. Szymon Gruchalski)

Trzecia edycja Tour de Pologne Women przeszła do historii. Najlepsza w wyścigu, który w całości toczył się w województwie lubelskim okazała się Chiara Consonni. Włoszka wygrała trzeci etap z Nałęczowa do Kraśnika i tym samym zapewniła sobie triumf w całej imprezie.

Consonni od pierwszego etapu miała na sobie żółtą koszulkę liderki. Wygrała pierwszy etap wyścigu, a po drugim ciągle była na czele klasyfikacji generalnej.

Na koniec zmagań nie dała rywalkom żadnych szans podczas sprintu na ulicach Kraśnika. Linię mety przekroczyła jako pierwsza przed Lindą Zanetti oraz Emmą Norsgard Confalonieri. Najwyżej sklasyfikowaną Polką tym razem była Karolina Kumięga, która zajęła piąte miejsce.

W „generalce” za Consonni (CANYON/SRAM zondacrypto) znalazły się: Linda Zanetti (Uno-X Mobility) oraz Kathrin Schweinberger (Human Powered Health). Jeżeli chodzi o Biało-Czerwone, to zawody na siódmej pozycji zakończyła Kaja Rysz.

We wtorek odbył się pierwszy etap Tour de Pologne Women ze startem i metą w Zamościu
ZDJĘCIA/WIDEO

Tour de Pologne Women. Chiara Consonni wygrała z Zamościu

galeria
film
Tour de Pologne Women. Linda Zanetti wygrywa drugi etap w Chełmie, Consonni nadal liderką

Tour de Pologne Women. Linda Zanetti wygrywa drugi etap w Chełmie, Consonni nadal liderką

e-Wydanie
Pozostałe informacje

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
ZDJĘCIA
galeria

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Mówi się, że nikt nie da Ci tyle miłości, co zwierzę, któremu uratowałeś życie. W przypadku adopcji kota to w 100% prawda – mruczek odwdzięcza się bezgranicznym zaufaniem i przywiązaniem. Obecnie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie na kochający dom czeka aż 66 kotów.
Uwaga, zablokowana S17!

Uwaga, zablokowana S17!

Pomiędzy węzłami Ryki Południe a Skrudki, w Strzyżowicach, na jezdni w kierunku Lublina, doszło do wypadku.
Przemytnicy przekraczając granicę, przekraczają również granice pomysłowości

Papierosy pod kruszywem – przemytnicza pułapka na granicy

Terespol znów na celowniku służb. Wspólna kontrola Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej ujawniła 4 tysiące paczek papierosów ukrytych w wagonie węglarki.

Dwóch nastolatków oszukiwało seniorów. Wpadli pod Lublinem
na sygnale

Dwóch nastolatków oszukiwało seniorów. Wpadli pod Lublinem

Siedemnastolatek z Zabrza i osiemnastolatek bez stałego miejsca zamieszkania oszukiwali starsze osoby. Wpadli podczas próby wyłudzenia sporej sumy od 83-latki z gminy Głusk. Nie była to ich pierwsza ofiara. Obydwaj trafili już za kratki.
Zielony cement z Lublina? Naukowcy mówią: to możliwe!

Zielony cement z Lublina? Naukowcy mówią: to możliwe!

Czy cement może być jednocześnie ekologiczny i równie trwały jak ten, który znamy? Naukowcy z Politechniki Lubelskiej przekonują, że tak – a odpowiedzi szukali w jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków badawczych na świecie: Argonne National Laboratory w USA. To efekt umowy o współpracy podpisanej w kwietniu między obiema instytucjami.
O tytuł Miss Startu powalczy także Aleksandra Rudzka, czyli podprowadzająca Orlen Oil Motoru Lublin
ZDJĘCIA
galeria

Ruszyło głosowanie na Miss Startu Speedway Ekstraligi 2025

Czas na wybór nowej Miss Startu Speedway Ekstraligi. W tym roku do walki stanęło 36 kandydatek, w tym podprowadzająca Orlen Oil Motoru Lublin Aleksandra Rudzka.
Ukrainiec kradł, teraz wróci do siebie

27-letni obywatel Ukrainy za kradzieże został wydalony z Polski

Policjanci z KMP Lublin przy współpracy z Placówką ej w Lublinie doprowadzili do wydalenia z Polski 27-letniego obywatela Ukrainy.
Trzecia edycja Tour de Pologne Women przeszła do historii. Najlepsza w wyścigu, który w całości toczył się w województwie lubelskim okazała się Chiara Consonni. Włoszka wygrała trzeci etap z Nałęczowa do Kraśnika i tym samym zapewniła sobie triumf w całej imprezie.
Pechowy rower

Hulały po Zamościu na rowerach. Mama i córka nie całkiem trzeźwe

35-letnia rowerzystka zgłosiła, że jej matka jadąc rowerem, przewróciła się i krwawi. Rannej 54-latce pomocy udzielili ratownicy medyczni. Policyjnym badaniu trzeźwości wykazało, że pechowa rowerzystka miała 1,5 promila. Kobieta trafiła do szpitala. Córka też ne była trzeźwa.
Zespół Video będzie gwiazdą piątkowych dożynek w Kurowie
Kurów

Kurów zaprasza na dożynki. W piątek na Starym Rynku zagra Video

Już w piątek, 15 sierpnia, na Starym Rynku odbędzie się najważniejsze wydarzenie kulturalne gminy i miasta Kurów. Gwiazdą wieczoru będzie znany łódzki zespół pop-rockowy.
Arkadiusz Najemski wypada z gry ze względu na kontuzję

Motor Lublin bez podstawowego stopera, Arkadiusz Najemski wypada z gry na dłużej

Kiepskie wieści dla kibiców Motoru Lublin przed meczem z Piastem Gliwice. Podstawowy stoper Arkadiusz Najemski w najbliższym czasie nie będzie mógł pojawić się na boisku. Popularny „Najma” wypadnie z gry ze względu na kontuzję.
Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
dożynki
galeria

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Msza święta w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, koncerty gwiazd oraz jarmarki produktów tradycyjnych i regionalnych. W województwie lubelskim rozpoczynają się dożynki. Kiedy i gdzie? Sprawdziliśmy dla was i zebraliśmy wszystkie imprezy w jednym miejscu.
Walka o zwycięstwo 2. etapu TdP Women rozegrała się na brukowanym podjeździe w centrum miasta
Chełm

Brukowany triumf w sercu Chełma – Zanetti wygrywa 2. etap Tour de Pologne Women

Linda Zanetti z Uno-X Mobility wygrała wymagający finisz na brukowanym podjeździe w Chełmie, pokonując mistrzynię Francji Marie Le Net i Sofię Bertizzolo. Liderką Klasyfikacji Generalnej ORLEN pozostaje Chiara Consonni.

Koszmar w busie do Lublina. Zboczeniec napastował kobiety

Koszmar w busie do Lublina. Zboczeniec napastował kobiety

Pasażerki busa relacji Biała Podlaska-Lublin z pewnością zapamiętają podróż z 3 sierpnia jako jedną z najgorszych w życiu. 50-letni współpasażer nie tylko napastował kobiety, ale dopuścił się też innych występków. Prokuratura już postawiła mu zarzuty.
Mężczyzna na torach wpadł pod nadjeżdżający pociąg
Nowy Pożóg

Mężczyzna na torach wpadł pod nadjeżdżający pociąg

Na torach w Nowym Pożogu znalazł się mężczyzna, który wczoraj ok. godz. 23:30 został śmiertelnie potrącony przez nadjeżdżający pociąg. 31-latek, mieszkaniec powiatu puławskiego, zginął na miejscu.
