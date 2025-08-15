Kto Indywidualnym Mistrzem Polski? Zmarzlik i Kubera muszą gonić

Po dwóch rundach stawce przewodzi Patryk Dudek, który zgromadził na swoim koncie 32 punkty. Gonią go żużlowcy „Koziołków”, czyli Dominik Kubera (28 „oczek”) oraz Bartosz Zmarzlik (24). Tuż za podium w generalce jest kolejny z zawodników mistrza Polski – Wiktor Przyjemski (22 punkty).

Pierwszą piątkę zamyka za to Kacper Woryna z Krono-Plast Włókniarza (również 22 punkty). Do tej pory 11 „oczek” uzbierał za to ostatni z przedstawicieli Orlen Oil Motoru, czyli Mateusz Cierniak.

To daje mu dziesiątą pozycję przed finałem. Dziką kartę na piątkowe zawody otrzymał zawodnik gospodarzy Franciszek Karczewski. Junior „Lwów” we wtorek zaliczył upadek w ramach Ekstraligi U24. Po wizycie w szpitalu okazało się jednak, że nic poważnego młodemu żużlowcowi się nie stało i powinien bez przeszkód wystartować w piątek.

Zmarzlik zdobywał złote medale trzy razy z rzędu w latach 2021/2023. Przed rokiem był jednak tylko trzeci, a najlepszy okazał się Maciej Janowski. Drugie miejsce wywalczył wówczas Dudek.

Jak będzie tym razem? Przekonamy się w piątek wieczorem, a zmagania na torze w Częstochowie będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport 5.