Kto Indywidualnym Mistrzem Polski? Zmarzlik i Kubera muszą gonić

(fot. DW)

W piątkowy wieczór poznamy Indywidualnego Mistrza Polski. Decydująca, trzecia runda zawodów zostanie rozegrana w Częstochowie. Zawody wystartują o godz. 19, a weźmie w nich udział czterech zawodników Orlen Oil Motoru Lublin.

Po dwóch rundach stawce przewodzi Patryk Dudek, który zgromadził na swoim koncie 32 punkty. Gonią go żużlowcy „Koziołków”, czyli Dominik Kubera (28 „oczek”) oraz Bartosz Zmarzlik (24). Tuż za podium w generalce jest kolejny z zawodników mistrza Polski – Wiktor Przyjemski (22 punkty).

Pierwszą piątkę zamyka za to Kacper Woryna z Krono-Plast Włókniarza (również 22 punkty). Do tej pory 11 „oczek” uzbierał za to ostatni z przedstawicieli Orlen Oil Motoru, czyli Mateusz Cierniak.

To daje mu dziesiątą pozycję przed finałem. Dziką kartę na piątkowe zawody otrzymał zawodnik gospodarzy Franciszek Karczewski. Junior „Lwów” we wtorek zaliczył upadek w ramach Ekstraligi U24. Po wizycie w szpitalu okazało się jednak, że nic poważnego młodemu żużlowcowi się nie stało i powinien bez przeszkód wystartować w piątek.

Zmarzlik zdobywał złote medale trzy razy z rzędu w latach 2021/2023. Przed rokiem był jednak tylko trzeci, a najlepszy okazał się Maciej Janowski. Drugie miejsce wywalczył wówczas Dudek.

Jak będzie tym razem? Przekonamy się w piątek wieczorem, a zmagania na torze w Częstochowie będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport 5.

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik 51:39
Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

