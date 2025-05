Ekspresowo do przejścia w Hrebennem

Do zakończenia budowy ekspresowej siedemnastki brakuje ok. 130 km, z czego ok. 16 km stanowi niezwykle ważny fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy, domykający ring wokół stolicy.

- Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć budowę trzech kolejnych odcinków S17 na południe od Zamościa w kierunku Hrebennego, o łącznej długości ok. 47 km. Rozpoczęcie prac w terenie będzie możliwe po wydaniu dla każdego z nich, przez wojewodę lubelskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dodaje Minkiewicz. – W tym roku planujemy także złożenie wniosków o wydanie tych decyzji dla kolejnych trzech fragmentów trasy między Piaskami a Zamościem (w sumie 39 km) oraz ogłoszenie przetargów na dwa brakujące odcinki S17: Łopiennik - Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (w sumie ponad 20 km), które domkną realizację tej trasy od Warszawy do granicy z Ukrainą. Opracowujemy też dokumentację projektową dla ok. 2-kilometrowego odcinka S17 w okolicy Hrebennego – wymienia rzecznik. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą. Za jego realizację odpowiada Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.