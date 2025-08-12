„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Rewitalizacja centralnych dzielnic Lublina nabiera tempa. Inwestycje prowadzone są równolegle w Starym Mieście, Śródmieściu i na Wieniawie. Ich zakres obejmuje remonty ulic, modernizację przystanków, unowocześnienie wyświetlaczy informacji pasażerskiej, a także działania estetyzujące i poprawiające komfort pieszych i mieszkańców.

Na Starym Mieście szczególną uwagę przywiązuje się do zgodności z zaleceniami konserwatorów – miejskiego i wojewódzkiego. Trwają prace projektowe nad tzw. „szpilkostradą” – nową nawierzchnią między Bramą Krakowską a Grodzką. Celem jest dostosowanie staromiejskiego bruku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z wózkami i seniorów, bez zatracenia historycznego charakteru miejsca.

Kolejną dużą inwestycją jest przebudowa ul. Unii Lubelskiej. Prace trwają, a jeden z mostków nad Bystrzycą już zniknął. Równolegle przygotowywany jest remont ul. Podwale, którego rozpoczęcie zaplanowano na drugą połowę sierpnia – po zakończeniu szczytu sezonu turystycznego.

W Śródmieściu uwagę skupiono na poprawie funkcjonalności przystanków i wymianie przestarzałych, ponad 10-letnich wyświetlaczy na nowoczesne LCD, lepiej komponujące się z otoczeniem. Zakres prac obejmuje również wiaty przystankowe oraz zatoki.

Dużym wyzwaniem jest inwestycja w okolicach Arkad przy ul. Lubartowskiej. Po latach impasu, dzięki nowym ustaleniom z inwestorem, projekt ożył – ma powstać ekskluzywna galeria z funkcją parkingową oraz przebudowany układ drogowy w rejonie ulic: Bajkowskiego czy Lubartowskiej. Modernizacje objęły też lokalne ulice – nowe nawierzchnie pojawiły się m.in. na Staszica, a kolejne zmiany przewidziano na ul. Szewskiej i Niecałej.

Śródmieście, mimo że turystyczne i urzędnicze, to także miejsce życia dla blisko 20 tysięcy mieszkańców, dlatego inwestycje poprawiające komfort codziennego funkcjonowania mają ogromne znaczenie. Dzielnica Wieniawa, z dominującą ul. Leszczyńskiego oraz Alejami Racławickimi, także zmienia swoje oblicze. Kluczowa arteria – Aleje Racławickie – przeszła już gruntowną przebudowę.

Wieniawa łączy funkcję akademicką z mieszkaniową. Dlatego inwestycje uwzględniają zarówno potrzeby studentów i uczelni, jak i stałych mieszkańców, z myślą o których planowane są poprawki chodników i nawierzchni. W każdej z dzielnic modernizacje uwzględniają charakter miejsca – stylizowane wiaty, niskie konstrukcje wyświetlaczy i dobór materiałów zgodny z zabudową miejską to odpowiedź na potrzebę połączenia nowoczesności z historycznym dziedzictwem miasta. Jak podkreślają przedstawiciele ratusza, rewitalizacja to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Lublin sukcesywnie zmienia się w miasto bardziej przyjazne i funkcjonalne – z poszanowaniem dla swojej historii i tożsamości.

