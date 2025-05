Zabytkowe kamienice do wynajęcia. Na hotel, restaurację albo działalność kulturalną

Przetarg został ogłoszony niedawno. ZGL reklamuje obiekt jego wyjątkową lokalizacją w samym centrum Starego Miasta, naprzeciwko ratusza. Spółka przypomina również, że w 2007 roku Morandówka zostały przekazane do użytkowania w związku

z zakończeniem ich kapitalnego remontu wykonywanego w ramach projektu: „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu – I etap” . Do wzięcia jest powierzchnia ponad 1000 metrów kwadratowych. Cena wywoławcza za jeden to 28 zł netto miesięcznie.

Ostatni najemca, prowadzący hotel i restaurację, wyprowadził się z tej nieruchomości na początku tego roku. Wcześniej obiekt był wykorzystywany w podobny sposób.

>>> Pozew za Zamoyskiego, wyrok za Wnuka. Miasto zapłaci za nieudany najem Morandówki? <<<

Nie jest to jedyna kamienica położona w obrębie zespołu staromiejskiego, którą ZGL chce wynająć. Przetargi ogłoszono również na kompleks kamienic przy Rynku Wielkim 1, 3 i Kolegiackiej 14. Tutaj do zagospodarowania jest przestrzeń na ponad 1,2 tys. m. kw. Kilka lat temu mieściły się tam biura UM Zamość. Teraz pomieszczenia są puste. W tym przypadku wyjściowy czynsz jest znacznie niższy. Usalono go na 6 zł netto za metr. Przewidziano tam również działalność hotelową, gastonomiczną albo kulturalną.

W obu przypadkach czas na składanie ofert jest do 10 czerwca.