Lekarze i ratownicy z SOR na zwolnieniach, a co z pacjentami? Zebrał się sztab kryzysowy

Już około 40 pracowników SOR przy Jaczewskiego w Lublinie, jednego z największych w regionie, poszło na L4. To m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni.

Szpital przyznaje, że to „grupa stanowiąca znaczącą część całego personelu SOR”. - Aktywnie szukamy sposobu zabezpieczenia personelu do pracy w SOR. Do tego czasu karetki z chorymi mają być kierowane do innych szpitali - poinformowała dzisiaj po południu dyrekcja SPSK4 w komunikacie przesłanym do mediów.

Ze względu na tę kryzysową sytuację, wojewoda lubelski Lech Sprawka zwołał w trybie pilnym nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Efektem ma być współpraca wszystkich szpitali z Lublina i sąsiednich powiatów. Jak podkreśla wojewoda, chodzi o uniknięcie kolejek karetek przed szpitalami i zapewnienie pomocy wszystkim, którzy „wymagają szybkiej interwencji medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia, nie tylko w szpitalach, które mają Szpitalne Oddziały Ratunkowe, ale także w innych”.

W posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele organów tworzących szpitali z województwa lubelskiego, kierownictwo lubelskiego NFZ, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, a także szefowie służb mundurowych oraz wydziałów zdrowia oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego.

Pracownicy SOR walczą o podwyżki, ale też poprawę warunków pracy.

- Nasza praca jest bardzo specyficzna, ciężka, sytuacja zmienia się tu dynamicznie. Zwłaszcza teraz w szczycie czwartej fali. Aktualne dodatki dla pracowników SOR są kompletnie nieadekwatne do pracy, jaką wykonujemy. Wnioskowaliśmy też o dodatki za pracę z pacjentami covidowymi - mówi nam jeden z pracowników SOR przy Jaczewskiego. Dodaje: - Dyrekcja początkowo przystała na kompromis, który udało nam się osiągnąć podczas rozmów, ale potem się z tego wycofała. Postanowiliśmy więc zadbać o swoje zdrowie, stąd zwolnienia lekarskie.

- Podwyżki, jakich się domagamy, to jedno, ale walczymy też o zmianę warunków pracy, które aktualnie przekładają się na bezpieczeństwo naszych pacjentów. Chodzi o organizację tzw. czerwonej strefy na SOR w czwartej fali - mówi nam inny pracownik tego oddziału. - W tym momencie mamy tam do dyspozycji pięć miejsc obserwacyjno-izolacyjnych, w tym jedno do reanimacji. Problem jednak w tym, że w tym samym pomieszczeniu leżą pacjenci, którzy już mają potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 z tymi, którzy jeszcze czekają na wynik i mogą nie być zakażeni. Kładziemy ich w tym samym pomieszczeniu, bo nie mamy innego miejsca - podkreśla nasz rozmówca.

Dodaje, że pacjenci, którzy czekają na wynik i ci z potwierdzonym zakażeniem mają też tę samą toaletę. - Kolejna kwestia to zorganizowanie punktu triażu wewnątrz szpitala, na korytarzu. Od czerwonej strefy dzieli go tylko cienka ścianka z dykty. Żeby wykonać tomografię pacjentowi, który ma już potwierdzone zakażenie, musimy przejechać z nim przez cały szpital. Nie raz były już skargi od pacjentów, którzy są tym oburzeni i boją się zakażenia - denerwuje się pracownik SOR.

Zaznacza: - W trzeciej fali punkt triażowania był zorganizowany w kontenerach na zewnątrz. Mieliśmy też do dyspozycji trzy dodatkowe izolatki, dzięki czemu mogliśmy izolować tych z już potwierdzonym zakażeniem. Teraz przy organizacji czerwonej strefy dyrekcja w ogóle nie wzięła pod uwagę naszych argumentów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów i nie widzi problemu.

Poprosiliśmy szpital o komentarz do zarzutów pracowników. Na razie dyrekcja odniosła się tylko do kwestii finansowych. - Nie mamy uprawnień, by weryfikować zasadność zwolnień, jednak przypuszczalnym motywem może być brak zakwalifikowania SOR do II poziomu zabezpieczenia covidowego przez Ministerstwo Zdrowia, co wiąże się z brakiem tzw. dodatku covidowego dla pracowników - komentuje dyrekcja SPSK4.

Jak czytamy w komunikacie, to "dyrekcja zaproponowała dodatek pieniężny ze środków własnych szpitala za pracę w strefie czerwonej SOR, ale pracownicy nie zgodzili się na to rozwiązanie”.

- To była kwota 40 zł brutto, czyli zaledwie 28 złotych za cały dyżur - oburza się jeden z naszych rozmówców.