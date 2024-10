Program do faktur online – zalety korzystania z chmury

Czy wystawianie faktur w programie online może być jeszcze prostsze niż dotychczas?

Tradycyjne wystawianie faktur sprzedażowych wymaga stworzenia dokumentu w programie, pobrania pliku na dysk, a następnie wysyłki – do kontrahenta i biura rachunkowego. Program do faktur online przyspiesza i upraszcza ten proces. To zasługa wielu funkcji automatyzujących powtarzalne czynności, które mogą pochłaniać nawet kilka godzin w skali miesiąca.

Przedsiębiorca oszczędza czas dzięki:

■ samoczynnemu uzupełnianiu danych kontrahenta na podstawie NIP-u i bazy klientów,

■ automatycznemu wystawianiu faktur cyklicznych oraz ich wysyłce e-mailem z wcześniej przygotowaną wiadomością do kontrahentów,

■ błyskawicznej weryfikacji białej listy podatników VAT,

■ wysyłce powiadomień SMS-owych o wystawionych fakturach do kontrahentów,

■ statusom płatności,

■ specjalnemu adresowi e-mail do odbierania faktur kosztowych, który pozwala na automatyczne importowanie dokumentów do programu,

■ dostarczeniu dokumentów sprzedażowych i kosztowych do biura rachunkowego za pomocą jednego kliknięcia,

■ wirtualnemu dyskowi do przechowywania dokumentów firmowych, w tym faktur, pełnomocnictw czy aneksów do umów,

■ integracji programu do faktur z programem do księgowości.

Co istotne, kompleksowy program do faktur online sprzyja wdrożeniu podejścia paperless w firmie, czyli ograniczeniu papieru. Wirtualny segregator na dokumenty ułatwia uporządkowanie rozległej dokumentacji i ogranicza zbędne koszty związane z magazynowaniem i drukowaniem faktur.

Dlaczego warto wybrać program do faktur z księgowością online?

Jak podaje Faktura.pl, przedsiębiorcy korzystający z księgowości online zintegrowanej z programem do faktur online, oszczędzają nawet do 2400 zł w porównaniu z właścicielami firm, którzy opłacają tradycyjne usługi księgowe. Inteligentny asystent księgowy oblicza podatki i składki ZUS na podstawie wystawionych faktur sprzedażowych i dodanych faktur kosztowych, eliminując ryzyko pomyłek i opóźnień w przygotowaniu deklaracji. System odczytuje dane z różnych formatów, więc umożliwia przedsiębiorcom wgrywanie plików PDF, skanów czy zdjęć faktur.

Użytkownik, który ma wątpliwości wobec rozliczeń podatkowo-składkowych, może się skonsultować z ekspertem online w ramach abonamentu. Więcej o zaletach księgowości online przeczytasz na tej stronie.

Jak działa księgowość automatyczna?

Dzięki księgowości automatycznej online przedsiębiorcy, którzy chcą samodzielnie rozliczać podatki i składki, nie obawiają się, że popełnią błąd lub przeoczą termin wysyłki deklaracji. To rozwiązanie sprawia, że użytkownicy nie muszą znać na pamięć ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Program w chmurze księguje fakturę w momencie jej wystawienia. Jedyne drobne czynności, o których musi pamiętać właściciel firmy, to m.in. określenie rodzaju sprzedaży i sklasyfikowanie faktur kosztowych, np. wydatków na paliwo do samochodu firmowego.

Wystarczy kliknąć jeden przycisk, aby rozliczyć podatki i składki ZUS za dany miesiąc. System oblicza kwoty do uiszczenia i wyświetla je w czytelnej tabeli – wraz z deklaracjami, które należy wysłać do urzędu skarbowego i ZUS-u. Kolorowe symbole sygnalizują, czy przedsiębiorca wniósł opłaty i przekazał dokumenty odpowiednim instytucjom. Co więcej, system wysyła przypomnienia e-mailowe o ważnych terminach. Tak łatwo i szybko działa księgowość automatyczna na Faktura.pl.