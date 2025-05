Jeden z najlepszych torów w Polsce. Autodrom ma licencje, zaczyna szukać pracowników

Biłgorajski tor wyścigowy wygląda jak spod igły. Ale nie jest nowy. Powstawał na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Podlegał wówczas szkole - Zespołowi Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (obecne Regionalne Centrum Edukacji Zamowodowej).

Budowano go głównie z myślą o potrzebach biłgorajskich szkół samochodowych do praktycznej nauki zawodu kierowcy na wszystkie kategorie praw jazdy. Jednak swoimi parametrami spełniał standardy do organizacji imprez o randze krajowej. Bardzo często odbywały się tutaj zawody kartingowe, które ściągały do Biłgoraja najlepszych zawodników w kraju oraz wielu kibiców. Właśnie na autodromie liczne laury zdobywał młody Robert Kubica.

Czas na przebudowę

Ale lata mijały, czasy się zmieniały, a obiekt się po prostu postarzał. Zapadła więc decyzja o jego gruntownej przebudowie i modernizacji.

Inwestorem było Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, które na wart 31 mln zł pierwszy etap zadania zdobyło m.in. ok. 15 mln zł z Polskiego Ładu. Pierwsze łopaty zostały wbite na placu budowy jesienią 2023. Wykonanie inwestycji powierzono po przetargu Zakładowi Budowlano-Transportowemu „DROGMOST” Spółka z o.o. z Mokrego koło Zamościa.

Do zrobienia było dużo, a prace postępowały szybko. Są już niemal ukończone.

Na czele spółki Autodrom Biłgoraj stanął niedawno jako przes Jarosław Bury, wcześniej kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. To menadżer z wieloletnim doświadczeniem, a zmodernizowany obiekt, którym teraz zarządza, zna od podszewki, bo z racji poprzedniego stanowiska nadzorował jego przebudowę.

Są licencje, będą zawody

W czwartek na autodromie pojawili się przedstawiciele PZM. To nie była formalność. Chodziło o potwierdzenie, że obiekt gotowy sprostać najwyższym standardom bezpieczeństwa i organizacji imprez motorowych. I udało się. W piątek Autodrom Biłgoraj uzyskał aż cztery homologacje: kartingową, motocyklową – Wyścigi Classic, Pit Bike oraz Super Moto.

– Uzyskane licencje otwierają przed nami drzwi do organizacji szerokiej gamy prestiżowych zawodów sportowych, testów motoryzacyjnych, szkoleń z bezpiecznej jazdy oraz wielu innych eventów – podkreśla prezes Bury.

– Autodrom Biłgoraj to inwestycja, w którą wierzyliśmy od samego początku, widząc w niej ogromny potencjał rozwojowy dla naszego regionu. Jako przedstawiciel inwestora, powiatu biłgorajskiego, mogę z całą mocą stwierdzić, że stworzyliśmy miejsce na europejskim poziomie, które będzie służyć mieszkańcom i przyciągać pasjonatów motosportu z całej Polski i zagranicy – mówi Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski.

– Obiekt, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy w Polsce, świetnie przygotowany, z odpowiednim zapleczem. Na pewno tor z perspektywą rozwoju i potencjałem. Obowiązkowy punkt na mapie każdego miłośnika motosportów – to z kolei opinia Janusza Marnika z Polskiego Związku Motorowego.

Niebawem rusza rekrutacja

Zanim na autodromie zaczną być rozgrywane zawody, trzeba skompletować zespół specjalistów. Rekrutacja ma ruszyć lada dzień, już na początku czerwca. Poszukiwani będą pasjonaci motosportu i profesjonaliści. Zostanie także przedstawiona oferta reklamowa i wynajmu toru i lokali w budynków zawodów, w tym części gastronomicznej.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji pracownicy DROGMOST-u zmodernizowali i przebudowali stary tor wyścigowy (do szerokości od 8 do 14,5 metra i długości 1,2 km). Jego zaplecze stanowi budynek wielofunkcyjny oraz trybuny dla 500 widzów. Powstał też park maszyn z z drogami dojazdowymi i zapleczem technicznym oraz strefa serwisowa oraz nowy plac egzaminacyjny na potrzeby WORD, parkingi z ładowarkami pojazdów elektrycznych, zaplecze sanitarne i ogrodzenia, wały ziemne redukujące hałas, drogi i chodniki.