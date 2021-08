Dożynki Dworskie w Skansenie

Czy warto stworzyć stronę firmową w kreatorze stron?

Z czego składa się dobra strona internetowa? Pierwsze skrzypce w tych działaniach grają nie tylko ludzie, ale także narzędzia, metodyki pracy, techniki, sposoby, doświadczenia zarządzania projektami - czyli tak zwane umiejętności miękkie. Na jakość strony składa się cały korpus wiedzy, doświadczeń, rozwiązań, który służy jak najskuteczniejszemu, najszybszemu „dowiezieniu projektu” do pożądanego celu. Ten nieosiągalny za pomocą kreatora stron pakiet kompetencji pozwala także przeciwdziałać błędom i pomyłkom. Także związanym z podejmowaniem decyzji projektowych. Pamiętajmy, że tworzenie strony firmowej to nie tylko wiedza, ale także umiejętność podejmowania trafnych decyzji. Nie tylko pieniądze i budżet, ale także umiejętność myślenia strategicznego. Dalekowzroczność jest równie pożądana jak umiejętność obsługi kalkulatora i liczenia kosztów, oszczędności, różnic w cenie. Projektowanie stron dla firm to po prostu zbiór różnorodnych problemów, dylematów do rozwiązania i rozstrzygnięcia. Po co komu strona www dla firmy? No dobrze, z grubsza wiemy na czym polega projektowanie stron www dla firm. Ale warto także postawić pytanie, po co firmie strona? Jeśli Tobie, Drogi Czytelniku, to pytanie wydaje się zabawnie nieadekwatne, przecież mamy 2021 rok, to wiedz, że ma ono swój sens. Wcale nie w odległych galaktykach, ale w wielu polskich branżach, firmowe strony albo są kompletnie nieobecne, albo ich jakość, użyteczność, zgodność ze standardami projektowymi, technologicznymi jest po prostu szalenie rozczarowująca. Pytanie - po co mi strona firmowa? - nadal brzmi dla wielu przedsiębiorców, w szczególności z sektora średnich i małych firm, dość egzotycznie. Niestety. Firmowa strona jest konieczna, bowiem jej posiadanie jest dziś standardem. Rynek oczekuje możliwości zapoznania się z ofertą, profilem firmy, z jej wyróżnikami za pomocą strony internetowej. Jako klienci, usługobiorcy, współpracownicy, podwykonawcy, a nawet pracownicy po prostu chcemy mieć możliwość używania profesjonalnej strony internetowej. I to najlepiej dostosowanej do każdego kanału - także mobilnego. Zgodnie z setkami już badań, klienci pierwszy kontakt z firmą zaczynają od jej strony internetowej. A jak wiadomo - nieobecny traci. A nieobecny w internecie traci podwójnie! No dobrze, wiemy już, że strona firmowa jest niezbędna. Zatem jak ją stworzyć? Jaka strona internetowa dla małej firmy będzie najlepsza? Częstym dylematem przedsiębiorców z sektora MSP jest rozstrzygnięcie, czy darmowe strony dla firm są lepsze niż dedykowane i wykonane z pomocą wyspecjalizowanej agencji UX, agencji interaktywnej. „Tania strona www dla firm” to bardzo często fraza wpisywana do wyszukiwarki Google, ale także hasłowo wyrażony symptom horyzontu oczekiwań i możliwości. Wyobrażeń tego, czym firmowa strona powinna być. Bo w tej frazie nie chodzi oczywiście tylko i wyłącznie o koszt strony internetowej, o to, by mieć stronę za jak najmniejsze pieniądze. To jest także wyraz oczekiwań niemożliwych do spełnienia, którego najlepszym streszczeniem jest brytyjskie przysłowie mówiące o tym, że nie można zjeść ciastka i nadal mieć ciastka. A tak niestety przedsiębiorcy bardzo często myślą. Strona internetowa dla małej firmy wcale nie musi być droga, to prawda! Ale zdecydowanie nie powinna być tania. Albo inaczej. Zdecydowanie nie powinna być za tania. Nie od dziś wiadomo - a w branży interaktywnej jest to szczególnie widoczne i odczuwalne - że jak coś jest tanie, to zazwyczaj jest także niskiej jakości. Rozczarowuje ograniczoną przydatnością, wydajnością. Jednym słowem, tania strona dla firmy oznacza tak naprawdę źle wydane pieniądze, bowiem nie będzie ona realizować celów biznesowych. Nie będzie firmie pomagać wzrastać, ugruntowywać pozycję rynkową, konkurować, budować reputację. Czy - last but not least - pozwalać korzystać z okazji, z możliwości tkwiących w medium i trendach, jakie ono powołuje do życia. Kreator stron a profesjonalna strona strona www dla firmy Jaka jest różnica między firmową stroną stworzoną w kreatorze stron a stroną wykonaną przez profesjonalną agencję UX, profesjonalną agencję interaktywną, software house? Mniej więcej taka jak między skrzydłami Ikara a skrzydłami Boeinga 737. Tak, to są aż tak kolosalne różnice. Dotyczą wielu wymiarów: od możliwości biznesowych, przez bezpieczeństwo, wydajność, po stosunek potencjalnych klientów. Każdemu wolno wierzyć we własne siły i budować stronę w kreatorze. Ale trzeba mieć świadomość, że taka strona, w porównaniu do stron profesjonalnych, będzie właśnie równie godna współczucia jak skrzydła Ikara, któremu marzenie przesłoniło racjonalny ogląd sytuacji. Najważniejsze problemy, jakie rodzi projektowanie stron dla firm w kreatorze Zacznijmy od ich wyglądu, bowiem to szata graficzna, estetyka, layout - podobnie jak strój - zdradza od razu z jakim rodzajem strony firmowej mamy do czynienia. A odczucia te, rozpoznania tego rodzaju są dostępne nie tylko specjalistom, ale większości laików. Zwykły Kowalski jest w stanie bez większego wysiłku odróżnić stronę z kreatora od strony wykonanej przez profesjonalistów. Strony tworzone w kreatorach są przede wszystkim dość typowe, powtarzalne (w sensie rozwiązań projektowych), surowe, by nie powiedzieć prymitywne. Ich funkcjonalności nie wykraczają poza zakres typowych funkcjonalności stron w formule basic. Nie są - co oczywiste - wyrazem potrzeb, planów, celów biznesowych ich właściciela. I - co niestety najważniejsze, a o czym się nie chce pamiętać - istnieje znikoma szansa, by kiedykolwiek takimi się stały. Dlaczego? Bowiem kreatory nie są platformami nastawionymi na obsługę indywidualnych potrzeb, ale specjalizują się w obsłudze potrzeb typowych, powtarzalnych, nieskomplikowanych, bardzo podstawowych. W złym tego słowa znaczeniu minimalnych. Ich celem jest zaoferować namiastkę, za przekonującą stawkę, która, jeśli ktoś potrafi dobrze liczyć, okaże się w perspektywie roku, dwóch lat, nie mówiąc o perspektywie dekady bardzo znaczącym kosztem. Bo na pewno nie inwestycją, która się zwraca. Strony z kreatorów się nie zwracają! Wątpliwe są także pozorne zalety samych szablonów, na których są one oparte. Nie mając kompetencji programisty, projektanta UX/UI, grafika, content writera, badacza UX, czy możemy uzyskać stronę firmową mogącą konkurować ze stroną przygotowaną przez zespół doświadczonych specjalistów? Czy to jest pytanie retoryczne? Zdecydowanie tak! Bardzo iluzoryczne są także walory kreatorów, które reklamują się jako bardzo proste i dostępne dla laików. Polecamy z nich skorzystać i spróbować zrobić za ich pomocą stronę taką, jaką ma Państwa najmocniejsza konkurencja. Efekt? Sami się przekonacie. Nawet, jeśli uda się Wam uzyskać wizualne podobieństwo, to wciąż trzeba pamiętać, że strona internetowa składa się z warstwy front-end (części widocznej po wpisaniu adresu) oraz warstwy backend (tak zwanego zaplecza), która odpowiada za jej użyteczność, funkcjonalność, bezpieczeństwo, szybkość, zgodność z normami sieciowymi. Laik nie jest po prostu w stanie tych kwestii sprawdzić, ocenić, zoptymalizować. Jak wyróżnić się na tle konkurencji ze swoją stroną internetową www dla firmy? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta i krótka. Powierzając stworzenie strony www Białystok profesjonalnej agencji UX, która mówiąc nieco młodzieżowym językiem ogarnie temat technologii, projektowania, User Experience, funkcjonalności, estetyki, biznesowej użyteczności i szeregu innych kwestii. Wyróżnić się możemy oferując stronę internetową adekwatną do potrzeb, oczekiwań, przyzwyczajeń, wyobrażeń, preferencji naszych klientów, podwykonawców, współpracowników. Dlaczego warto zlecić projektowanie stron dla firm profesjonalistom? W długiej perspektywie czasowej, taka strona nie będzie źródłem stałych kosztów (abonament), a stanie się źródłem stałych, stale rosnących przychodów, zysków. Profesjonalna strona firmowa zarabia na siebie. Jest kolejnym pracownikiem w firmie, którego wydajność, opłacalność bardzo łatwo wyliczyć. Profesjonalnie zaprojektowana, zakodowana, optymalizowana strona firmowa jest narzędziem handlowym i wizerunkowym (pozwala budować reputację marki). Ale nie tylko. Za jej pomocą - po wdrożeniu różnych funkcjonalności - możemy zautomatyzować, usprawniać, przyspieszać wiele procesów, mających miejsce w firmie.