Dzieci nagrają słuchowisko w Teatrze Andersena. Projekt "Dom to znaczy..."

W ciągu kilku dni realizowane są warsztaty teatralne, storyttelingowe, literackie dla dzieci i dorosłych biorących udział w projekcie.



- Podczas warsztatów rozmawiamy z dziećmi o ich marzeniach w kontekście ich miejsca zamieszkania, czego im brakuje, co mogłoby się zmienić, albo które z tych miejsc są dla nich najlepsze – do zabawy, do rodzinnego spędzania wolnego czasu. To również okazja do tego, żeby sprawdzić się w animacji przedmiotu, czy w ćwiczeniach scenicznych. Na podstawie zebranych materiałów opowiemy historię zbudowaną w oparciu techniki storytellingu. Dzieciaki zbudują własną historię, która następnie zostanie przeczytana przez rodziców dzieci - opowiadają inicjatorzy projektu.



Premiera słuchowiska będącego wynikiem projektu odbędzie się w piątek, 15 października o g. 16:00 na profilu Facebook Teatru Andersena. Natomiast, we wtorek 12 października o g. 22:00 będzie można je usłyszeć w Radio Lublin w audycji "My Rodzice".



Koordynatorką projektu jest Małgorzata Adamczyk, a prowadzącymi warsztaty są aktorzy teatru: Natalia Sacharczuk, Bartosz Siwek.