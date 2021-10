Wystawa i wernisaż Adeli Adamczyk w Zespole Szkół Plastycznych

Adela Adamczyk urodziła się 1 kwietnia w Zamostku w pow. krasnostawskim. Studiowała na wydziale ceramiki w PWSSP we Wrocławiu. Ukończyła studia z dwoma specjalizacjami: malarstwo architektoniczne i ceramika (1957 r.). Następnie studiowała w krakowskiej ASP. Obroniła dyplom ze specjalizacją gobelin ręczny na wydziale tkaniny artystycznej uzyskując tytuł artysty plastyka. Od 1962 roku do 1985 była nauczycielem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Od 1961 roku jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków.



- Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem, grafiką także ceramiką. W swych pracach łączy wątki sakralne z tematami przyrodniczymi, portretami i kompozycjami abstrakcyjnymi. Powstały głęboko poruszający obraz sacrum i świat z najbliższego otoczenia, często traktowany jest z indywidualnym, niedosłownym, charakterystycznym stylem artystki - opowiadają organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ekspozycja będzie czynna do 22 października.