Zajęcia z cyklu "Sztuka wrażliwości" we wrześniu

Już 2 września o godz. 17 wystartują pierwsze w tym miesiącu zajęcia. Będą one dedykowane dzieciom w wieku 2-7 lat. Maluchy będą mogły pobawić się w kolorowej piaskownicy z kinetycznym piaskiem z naturalnych składników.



Na sobotę, 3 września o godz. 11 zaplanowano warsztaty barwienia odzieży w technice tie-dye dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat. Tie-dye to technika, która polega na skręcaniu, zawiązywaniu, zakładaniu lub zgniataniu tkaniny (najlepiej białej lub jasnej) przed farbowaniem w celu uzyskania niepowtarzalnych wzorów.



Kolejne zajęcia w niedzielę, 4 września. O godz. 11 rodzice i opiekunowie osób w spektrum autyzmu dowiedzą się m.in. czym są przekonania w obliczu spektrum autyzmu i jak na nas wpływają oraz jak je zauważać, rozpoznawać i zmieniać? Ponadto prowadzący nauczą uczestników jak uwolnić swój oddech.



11 września w godz. 14-17 organizatorzy "Sztuki wrażliwości" zabiorą uczestników w wieku 7-16 lat na wycieczkę do Nowego Gaju koło Nałęczowa. - Malownicza, pagórkowata, przecinana wąwozami wieś jest doskonałym polem do naszych działań. Będziemy obserwować i smakować. Zobaczymy jesienny rytm życia pszczół i spróbujemy pokarmu, którym żywią się pszczoły. Samodzielnie opracujemy proste receptury na bazie pszczelich produktów - zachęcają organizatorzy, którzy zapewnią transport.



Ostatnie we wrześniu zajęcia z cyklu "Sztuka wrażliwości" zaplanowano na 18 dzień miesiąca. O godz. 11 odbędzie się warsztat druku wypukłego, czyli linorytu. Podczas spotkania uczestnicy zaprojektują małe grafiki, które następnie wytną specjalistycznymi dłutami w kawałku linoleum i stworzą stemple, by odbić je na płóciennych workach, używając specjalnej farby. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat.



Zapisy na poszczególne warsztaty prowadzone są za pośrednictwem formularzy online dostępnych na stronie internetowej Warsztatów Kultury.