"Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" ponownie w Teatrze Osterwy

To, co wyróżnia przedstawienie zrealizowane we współpracy Teatru Osterwy oraz zespołu z Gardzienic to dialogi mówione w języku staropolskim.

- W ciągu pierwszych 2-3 minut wydaje nam się bardzo obcy, wymaga wręcz tłumaczenia, a po kilku minutach okazuje się, że mamy go głęboko w sobie. Mało to, to jest język zrozumiały nie tylko dla Polaków. Myślę, że on jest bardzo bliski starocerkiewnosłowiańskiego. Nagle okaże się, że ludzie z szerokiego rozumianego kręgu słowiańszczyzny będą go rozumieć. To jest język w stadium rodzenia się, budowania swojej formy – mówi o sztuce Jarosław Gajewski – reżyser.

Spektakl "Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" powstał w oparciu o XVI-wieczne misterium Mikołaja z Wilkowiecka i miał swoją premierę w kwietniu tego roku.

Przedstawienie będzie można zobaczyć czterokrotnie, od 30 czerwca do 3 lipca - codziennie o godz. 19. Pokaz 3 lipca organizowany jest dla seniorów.