Uczniowie uczą się z domów. Szkolni bibliotekarze też chcą pracować z domów

– Zupełnie tej sytuacji nie rozumiem. Premier apeluje, żeby jak najwięcej osób pracowało z domów, a my wciąż chodzimy do pracy. Chodzimy i się nudzimy, bo uczniowie pracują zdalnie. W ten sposób działa też zresztą zdecydowana większość nauczycieli. Wypożyczeń nie ma, za to jest możliwość zakażenia w pracy lub w drodze do niej koronawirusa. To jakaś absurdalna sytuacja – uważa bibliotekarka jednej z lubelskich szkół podstawowych.

– Moja praca ogranicza się teraz do robienia prezentacji dla uczniów. Spokojnie mógłbym to robić z domu. Moja obecnośc w bibliotece nie jest niezbędna – uważa inny bibliotekarz.

Innego zdania są za to dyrektorzy.

– Nasza biblioteka działa. Szykowane są materiały dla uczniów. Planowane zakupy książek w związku z nową podstawą programową. Przeprowadzany jest też przegląd księgozbioru – wylicza Anna Wawruch-Lis, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. – Biblioteka skanuje też część lektur, których potrzebują uczniowie. Wciąż jest też możliwość wypożyczenia książek. Pamiętajmy, że wiele lektur nie jest dostępna w internecie, a potrzebują ich nasi uczniowie przygotowujący się do odbywającego się już w styczniu egzaminu zawodowego. Oni do szkoły przychodzą na zajęcia praktyczne.

Lubelskie Kuratorium Oświaty podkreśla też, że w szkołach wciąż prowadzone są zajęcia dla uczniów, którzy nie mają możliwości odbywania edukacji zdalnej w domu.

– Przepisy umożliwiają też organizację na terenie szkoły konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum – podkreśla Jolanta Misiak, rzecznik Lubelskiego Kuratorium Oświaty. – Przypominam też, że dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Dopuszcza się również możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie placówki. To dyrektor szkoły odpowiada za organizację pracy placówki i ma uprawnienia do podejmowania decyzji o trybie pracy wszystkich pracowników, których zatrudnia.