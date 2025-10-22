Spotkanie zainauguruje cykl rozmów z parlamentarzystami podsumowujących dwa lata rządów koalicji. W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim w ramach cyklu „Dzień Wschodzi” posłanka wskazała na najważniejsze osiągnięcia rządu, inwestycje w gospodarkę, politykę społeczną oraz wyzwania związane z rolnictwem i polityką pieniężną.

- Jesteśmy na bardzo dobrej drodze wzrostu. Dołączyliśmy do dwudziestu największych gospodarek świata, inflacja spadła z ponad 11 proc. do niespełna 3 proc., a wzrost gospodarczy osiąga dziś 2,9 proc. - mówiła posłanka Lisowska, podkreślając, że środki z Krajowego Planu Odbudowy pozwoliły na inwestycje w szpitale powiatowe, drogi, edukację, ochronę zdrowia, infrastrukturę i odnawialne źródła energii. - Budujemy CPK, elektrownię jądrową i dwie fabryki sztucznej inteligencji - zapowiedziała.

Wśród sukcesów rządu wymieniła także programy społeczne: rentę wdowią, świadczenie „aktywny rodzic” i zwiększenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł, a także wsparcie dla in vitro, z którego urodziło się już 6 tys. dzieci.

Posłanka odniosła się także do zarzutów o spadające poparcie dla koalicji. - Nie zgadzam się z tą tezą. Według ostatnich sondaży mamy ponad 32,5 proc. poparcia i utrzymujemy pierwsze miejsce.

Krytycznie oceniła sytuację w Narodowym Banku Polskim i rolę prezesa Adama Glapińskiego. - Mamy najdroższe kredyty w Europie. NBP jest poza realną kontrolą, a jego prezes odpowiada za politykę pieniężną, która uderza w Polaków. Wspomniała też o pracach Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, której jest członkinią. - Złożyliśmy wnioski o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego szefa KRRiT i prezesa NBP.

Lisowska potwierdziła, że projekt ustawy o związkach partnerskich trafi niebawem pod obrady Sejmu. - Projekt jest już uzgodniony między PSL i Lewicą. To kompromis, który pozwoli uregulować sytuację tysięcy osób żyjących w związkach nieformalnych. Teraz liczymy, że prezydent nie zawetuje tej ustawy.

W rozmowie poruszono również temat rolnictwa. Lisowska, członkini sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zapowiedziała, że rząd będzie chronił interesy rolników w obliczu nowych umów handlowych UE. - Rolnicy mogą liczyć na limity i kontyngenty, które zabezpieczą ich produkcję. Jeżeli sytuacja wymknie się spod kontroli, rząd zareaguje natychmiast - zapewniła. Dodała też, że w listopadzie odbędzie się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. ochrony polskich zasobów rolnych z udziałem prezesa Wód Polskich Mateusza Balcerowicza.

Na zakończenie rozmowy posłanka ponowiła zaproszenie na spotkanie w Lublinie. - To będzie otwarte spotkanie, na którym każdy będzie mógł zadać pytanie. Chcemy rozmawiać z mieszkańcami bez pośredników i bez cenzury

Oglądajcie „Dzień Wschodzi” na naszej stronie www.dziennikwschodni.pl oraz na kanale YouTube Dziennika Wschodniego.