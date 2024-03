Zrób pisankę lub palmę i weź udział w konkursie

Konopnicka pobiegła Tropem Wilczym

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie, już po raz trzeci wzięli udział w swoim szkolnym Biegu Tropem Wilczym upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych. Dystans jaki mieli do pokonania wynosił 1963 metry i nie jest przypadkowy. To data śmierci Józefa Franczaka ps. "Lalek", ostatniego poległego w walce Żołnierza Wyklętego. W piątkowym biegu pobiegło ok. 450 uczniów oraz ok. 30 nauczycieli.