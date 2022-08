Prosił o szklankę wody albo jedzenie, a zabierał pieniądze. Złodziej z Lublina zatrzymany

Zdaniem funkcjonariuszy, do wszystkich zdarzeń doszło w czerwcu i lipcu na lubelskim LSM.

Schemat działania za każdym razem był ten sam. 40-latek pukał do drzwi starszych, samotnie mieszkających osób i prosił je o szklankę wody lub o jedzenie.

- Kiedy senior szedł do innego pomieszczenia, złodziej wykorzystywał chwilową nieuwagę i wchodził do przedpokoju. Następnie szybko przeszukiwał ubrania wiszące na wieszakach. Jego łupem padły portfele z dokumentami, karty bankomatowe oraz pieniądze - wyliczają mundurowi.

Mężczyzna miał jednak pecha - nagrała go kamera w jednym z mieszkań. Policja opublikowała wizerunek złodzieja na swojej stronie, tak samo postąpiły też media. Dzięki temu udało się zidentyfikować i namierzyć sprawcę.

To 40-latek z Lublina, któremu policja udowodniła pięć przestępstw. Jak się okazało, w przeszłości wpadł już za rozbój i kradzieże, więc odpowie w warunkach recydywy. W trakcie przesłuchania przyznał się do winy i przeprosił. Mężczyźnie grozi do 7.5 roku więzienia.