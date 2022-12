Samobójstwo na oczach ludzi w lubelskiej galerii

Świąteczne paczki żywnościowe od Perły dla podopiecznych Caritas

Perła – Browary Lubelskie S.A. po raz kolejny wsparła podopiecznych lubelskiej Caritas. We wtorek do siedziby Caritas Archidiecezji Lubelskiej przyjechał promocyjny samochód znany z ostatniej reklamy telewizyjnej Perły. Przywiózł 400 świątecznych paczek żywnościowych przygotowanych przez pracowników browaru. W paczkach znalazły się przede wszystkim produkty spożywcze o długim terminie przydatności oraz drobny słodki akcent z uwagi na wyjątkowy czas, w którym będą one trafiać do obdarowanych.