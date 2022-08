Lublin. Śmieci przy ścieżce rowerowej. Bo kosze nie są jeszcze miejskie

– Miasto zawarło ze spółką Arche umowę dzierżawy oraz porozumienie dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zamojskiej. Spółka zobowiązana była po wygaśnięciu umowy do urządzenia własnym staraniem i kosztem zielonego skweru w rejonie nieruchomości – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

Dodaje, że spółka miała też nieodpłatnie przekazać miastu „środki trwałe”, czyli dwa kosze na śmieci i cztery ławki.

Ratusz tłumaczy, że dotąd nie doszło do oficjalnego przekazania miastu koszy i ławek. – Do czasu pełnego przekazania tych środków trwałych, spółka jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku i czystości terenu w ich pobliżu – informuje Góźdź. – 12 sierpnia po raz kolejny takie przypomnienie skierowano do spółki.