Radzyń Podlaski: Wykonawca chce więcej pieniędzy za remont pałacu

Ten wielki remont rozpoczął się w ubiegłym roku, gdy miastu udało się pozyskać aż 21,5 mln zł unijnego dofinansowania na ten cel.– Nie ma kłopotów jeśli chodzi o tempo prac. Ale firma zwróciła się z wnioskiem o waloryzację kwoty z przetargu – przyznaje burmistrz Jerzy Rębek (PiS).

Powodem jest między innymi wzrost cen materiałów budowlanych. Za prace odpowiada firma Lubren z Lublina. – Sprawa jest rozwojowa. Urząd Marszałkowski odpowiedział nam, że możemy postępować tylko zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – relacjonuje Rebek.

W jego ocenie jednym z rozwiązań jest droga sądowa. – Czy rozważa pan, że firma odwoła się właśnie do sądu? – dopytywała na ostatniej sesji radna Bożena Lecyk (Radzyń Moje Miasto). Okazuje się, że samorząd nie chce wychodzić przed szereg. – Można domniemywać, że firma pójdzie do sądu, to się może zdarzyć. Musimy się kierować prawem zamówień i sam decyzji podejmować nie będę – zastrzega Rębek.

Jeszcze jedna kwestia dotycząca pałacu zaniepokoiła radną opozycyjną. – Widziałam, że mury oporowe były rozbierane i na nowo budowane. Czy to było ujęte w budżecie inwestycji – zastanawia się Lecyk.

Kilka lat temu, gdy powstawał projekt rewitalizacji zabytku, nie przewidziano, że mury mogą być w tak złym stanie. – Po zdjęciu tak zwanych „czapek”, okazało się, że stan muru jest dramatyczny. Od strony dziedzińca trzeba go było rozebrać do ziemi. Znaczne zniszczenia były również po stronie zewnętrznej – nie ukrywa burmistrz.

Firma uszczelniła mury poprzez iniekcje odpowiednich środków zapobiegających wilgoci. – Obecnie mur zabezpieczony jest profesjonalnie na kolejne dziesięciolecia – podkreśla Rębek.

Wkrótce rozpocznie się remont północnej elewacji pałacu. Zgodnie z umową, inwestycja ma się zakończyć w przyszłym roku. Obejmuje on przebudowę wnętrz korpusu głównego obiektu i przystosowanie go do pełnienia nowych funkcji. Odtworzone mają zostać na przykład zabytkowe sztukaterie oraz wymienione posadzki. W niektórych pomieszczeniach przywracane są zamurowane wcześniej przejścia w ścianach, otwory wentylacyjne, a także odtwarzane konchy. Z kolei dziedziniec wyłożony zostanie granitem.