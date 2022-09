Program TV 9-11 września 2022. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 9 września:



Gra pozorów, reż. Neil Jordan, TVP Kultura, godz. 20.05



Członek IRA zaprzyjaźnia się z porwanym dla okupu Brytyjczykiem. Gdy uprowadzony mężczyzna ginie, żołnierz postanawia odszukać jego dziewczynę. Nagrodzony Oscarem film z Stephenem Reą, Forestem Whitakerem i Jayem Davidsonem.



Nigdy nie mów nigdy, reż. Irvin Kershner, TVP 1, godz. 22.15



Po kilkunastu latach od swojego ostatniego występu, w czasie których w roli Bonda zastąpił go Roger Moore, Sean Connery powrócił do ikonicznej kreacji w 1983 roku. Tylko na jeden film - zrealizowany przez inną wytwórnię. Warto dodać, że dokładnie w tym samym roku światło dzienne ujrzała "Ośmiorniczka" ze wspomnianym Moore'em. W "Nigdy nie mów nigdy" na ekranie pojawiają się również Max von Sydow i Kim Basinger.



Logan: Wolverine, reż. James Mangold, Polsat, goz. 23.10



Ostatnia i najlepiej przyjęta przez krytykę odsłona przygód mutanta Wolverine'a. W tym filmie drogi znany antybohater opiekuje się chorym Charlesem Xavierem, nie stroniąc od alkoholu. Jego wegetację przerywa prośba nieznajomej o przewiezienie małej Laury za kanadyjską granicę. W przeciwieństwie do wszystkich odsłon cyklu o X-Menach, ten film dedykowany jest dorosłemu odbiorcy.



Sobota, 10 września:



Mad Max: Na drodze gniewu, reż. George Miller, TV Puls, godz. 20



W kinach można właśnie oglądać nowy film George'a Millera - "Trzy tysiące lat tęsknoty", a TV Puls proponuje jego doskonale przyjętego "Mad Maxa". Po nuklearnej katastrofie świat stał się pustynią. Nieliczni, co przetrwali wybuch, walczą o wodę i wolność od niebezpiecznych organizacji rządzących na Ziemi. W rolę tytułową wcielił się Tom Hardy.



Robin Hood, reż. Ridley Scott, TVN Siedem, godz. 20



Twórca "Gladiatora" w swoim stylu przedstawia historię legendarnego średniowiecznego banity, próbując dodać jej realizmu. Russell Crowe odgrywa rolę tytułowego łucznika z armii Ryszarda Lwie Serce. Gdy wraz z grupą swych wiernych towarzyszy broni opowiada się przeciwko skorumpowanemu królowi Anglii, zostaje wyjęty spod prawa. Na ekranie zobaczymy także m.in. Cate Blanchett, Maxa Von Sydowa i Oscara Isaaca.



Zniewolony. 12 Years a Slave, reż. Steve McQueen, TVP Kultura, godz. 20



Nagrodzony 3 Oscarami film, którego akcja rozgrywa się w XIX wieku. Czarnoskóry mieszkaniec Nowego Jorku zostaje porwany i sprzedany jako niewolnik na południe Stanów Zjednoczonych. W obsadzie m.in. Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch i Brad Pitt.



Niedziela, 11 września:



Goście w Ameryce, reż. Jean-Marie Poiré, TV Puls, godz. 10.15



Amerykańska odsłona przygód popularnych francuskich bohaterów, w których role znów wcielają się Jean Reno i Christian Clavier. W wyniku pomyłki czarnoksiężnika francuski rycerz Thibault oraz jego giermek André trafiają do współczesnego Chicago. Komedia pomyłek w dużej mierze odtwarza motyw z pierwowzoru. Na ekranie pojawiają się też m.in. Christina Applegate znana ze słynnego "Świata według Bundych".



U Pana Boga w ogródku, reż. Jacek Bromski, TVP 1, godz. 14.55



Kontynuacja kultowego "U Pana Boga za piecem". Do Królowego Mostu trafia najgorszy z absolwentów szkoły policyjnej. Jednocześnie miejscowość ta zostaje wybrana na azyl dla świadka koronnego w procesie mafii. Na ekranie powracają znani z pierwszej części Krzysztof Dzierma i Andrzej Zaborski.



Jumanji: Przygoda w dżungli, reż. Jake Kasdan, TV4, godz. 20



Grupka przyjaciół odkrywa starą grę wideo. Gry rozpoczynają rozgrywkę, zostają przeniesieni do wirtualnego świata dżungli pełnej niebezpieczeństw. Film Jake'a Kasdana to odświeżona wersja słynnej produkcji familijnej z Robinem Williamsem. Tym razem unowocześniono fabułę bazując na grach komputerowych i dodano dużo specyficznego humoru, ale ostatecznie produkcja zdobyła dużą popularność głównie za sprawą obsady, w której znaleźli się Karen Gillan, Dwayne Johnson, Jack Black i Kevin Hart.