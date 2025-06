Motor Lublin blisko trzech transferów?

Według doniesień mediów Motor Lublin jest już bardzo bliski znalezienia następcy Samuela Mraza. Wygląda na to, że wkrótce nowym napastnikiem żółto-biało-niebieskich zostanie Karol Czubak, ostatnio gracz belgijskiego KV Kortijk. Co ciekawe, do drużyny trenera Mateusza Stolarskiego w najbliższym czasie może dołączyć dwóch kolejnych piłkarzy.