Kanapeczka na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Będą dwa MOP

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach obwodnicy. Będzie to MOP o funkcjach podstawowych z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem, drogami dojazdowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejnym zadaniem będzie uzyskanie decyzji zezwalających na użytkowanie.

- Na MOP powstaną miejsca postojowe dla pojazdów ciężarowych, osobowych oraz autobusów, budynki sanitarne z toaletami, prysznicem oraz pomieszczeniem dostosowanym do opieki nad małymi dziećmi, a także wiaty piknikowe oraz palce zabaw – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie. Zarezerwowany zostanie także teren pod budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stanowisk dla służb pełniących obowiązki kontrolne.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy, co planowane jest w 2024 roku. Do czasu budowy nie wlicza się okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca. Otwarcie ofert zaplanowano na 19 stycznia 2024 r.