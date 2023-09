Dbałość o powiększone usta: jak pielęgnować i przedłużać efekt zabiegu?

Na czym polega zabieg powiększania ust?

Do zabiegu powiększania ust stosuje się kwas hialuronowy. Jest to naturalna substancja, która występuje w organizmie człowieka. Z wiekiem jej produkcja spada, w związku z czym jest często uzupełniana przez lekarzy medycyny estetycznej. Praktycznie nie wywołuje ona uczuleń. A na czym polega sam zabieg? Najpierw lekarz znieczula usta specjalnym żelem, ale poprawić komfort podania kwasu hialuronowego. Kiedy wargi są już znieczulone, delikatnie wstrzykuje za pomocą cienkiej igły kwas hialuronowy w usta i delikatnie rozmasowuje ich powierzchnię, aby substancja czynna dobrze i równomiernie się rozprowadziła. Sam zabieg jest więc całkowicie bezbolesny. Ważne, aby korzystać z gabinetów, w których iniekcja kwasu hialuronowego jest przeprowadzana przez lekarza, aby zabieg był w pełni bezpieczny. Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu, usta mogą być opuchnięte. Mogą się też pojawić krwiaki na wargach. Jest to całkowicie normalne, lecz po 2-3 dniach Pacjenci mogą cieszyć się z efektu końcowego powiększania ust.

Kiedy należy powtórzyć zabieg?

Jeśli raz zdecydowaliśmy się na zabieg powiększania ust, należy pamiętać, że warto go powtarzać w regularnych odstępach czasu, aby efekt utrzymywał się latami. Lekarze zalecają, aby kolejna iniekcja kwasu hialuronowego nastąpiła w okresie od 6 do 12 miesięcy po pierwszym zabiegu. Przed upływem 6 miesięcy nie powinno się wykonywać ponownego podania kwasu. Warto udać się do gabinetu medycyny estetycznej, aby lekarz przyjrzał się naszym ustom, pomoże on dobrać odpowiedni okres czasu, po którym warto zdecydować się na kolejny zabieg modelujący. Regularne wypełnianie ust nie powiększy ich do niebotycznych rozmiarów, ale jedynie nada im odpowiedniego kształtu.

Jak dbać o usta, aby efekt utrzymywał się długo?

Warto używać pomadek ochronnych, które w swoim składzie posiadają witaminę A lub olejek kokosowy Dzięki temu wargi będą nawilżone i miękkie. Zaleca się nakładanie pomadek lub wazeliny na usta nawet kilka razy dziennie. Warto sprawdzać skład kosmetyków, których używamy do makijażu ust – lekarze radzą, aby wyeliminować te błyszczyki lub szminki, które nadmiernie wysuszają wargi. Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu, należy także stosować się do wszystkich zaleceń, o których zostaniemy poinformowani w gabinecie. Przede wszystkim nie można dotykać ust. Nie należy także pić alkoholu, palić papierosów oraz korzystać z solarium. Warto też ograniczyć na kilka dni wzmożony wysiłek fizyczny.