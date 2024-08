Jesień w górach – najpiękniejsze zakątki Beskidu Sądeckiego na jesienny wypad

Jesienny odpoczynek w Muszynie

Leżąca nad Popradem, między Beskidem Sądeckim a Górami Leluchowskimi, Muszyna to świetna baza wypadowa na okoliczne szlaki. Bezpośrednio z miejscowości można ruszyć na Jaworzynę Krynicką, do Bacówki nad Wierchomlą, na Pustę Wielką lub na Dubne. Jesień, gdy lasy przybierają wszystkie odcienie złota, żółci, czerwieni, a powietrze robi się rześkie i przejrzyste, wycieczka w góry to prawdziwy kalejdoskop olśniewających widoków. Szlaki w rejonie Muszyny są zróżnicowane i odpowiednie zarówno dla rodzin z dziećmi, początkujących, jak i zaawansowanych turystów. Śmiało można powiedzieć, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a dobra komunikacja z niedaleką Krynicą umożliwia komponowanie tras o różnej długości.

Nie każdy przyjeżdżający w Beskid Sądecki musi kochać długie wędrówki. W Muszynie to żaden problem. Jesień to doskonały czas, by wybrać się na ścieżki spacerowe prowadzące np. do wieży widokowej na Malniku, do odrestaurowanych ruin muszyńskiego zamku czy do Lasu Lipowego Obrożyska. Można też poznawać okoliczne szlaki rowerowe, prowadzące zarówno dolinami rzek, jak i przez góry.

Muszyna z rozwiniętą bazą noclegową i kameralnymi pensjonatami (https://strakija.pl/blog/noclegi-w-muszynie), takimi jak Klimek, pozwala na różnorodne spędzenie pobytu. W kompleksie Klimek na Gości czeka Aquapark, a sama Muszyna ma mnóstwo do zaoferowania. Wspomniane już ruiny zamku to dopiero początek. Poniżej Góry Zamkowej w dworku mieści się Muzeum Regionalne prezentujące historię miasteczka i okolicy. Niedaleko stąd do najstarszej części Muszyny z rynkiem i kościołem oraz urokliwymi, niskimi kamieniczkami. Nad Popradem można wybrać się z kolei do ogrodów tematycznych, Ogrodów Sensorycznych i mini zoo. Dzieci będą zachwycone ogrodem bajek i możliwością kontaktu ze zwierzętami, zaś dorośli spokojem i urokiem tego miejsca.

Do Muszyny po jesienne smaki

Okolice Muszyny to region, który do II wojny światowej miał wielokulturowy charakter. Zamieszkiwali go ruscy górale, Łemkowie. Dziś pozostały po nich malownicze drewniane cerkwie, jak te w Powroźniku, Jastrzębiku czy Złockim, stare cmentarze i przydrożne figury oraz pamięć o ich kulturze, tradycjach i kuchni. Łemkowskie tradycje kulinarne kontynuuje Strakija, restauracja w Muszynie, która czerpie z bogactwa łemkowskich smaków, dostosowując je nieco do dzisiejszych upodobań. Po dniu na szlaku lub zwiedzaniu Muszyny tradycyjny posiłek z wykorzystaniem lokalnych produktów – grzybów, serów, warzyw czy owoców – to doskonałe uzupełnienie wyjazdu.