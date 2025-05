Kurs rolniczy online – jak wygląda? Czy warto?

Hybrydowy kurs ROL.04 – sprawdź, na czym polega!

Zapisując się na kurs rolniczy ROL.04 „Prowadzenie produkcji rolniczej”, uczestnicy mają okazję do tego, by zdobywać rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Korzystając z Internetu i platformy e-learningowej, biorą udział w zajęciach teoretycznych. To wygodna forma nauki, ponieważ wystarczy komputer lub telefon i sprawne połączenie sieciowe, by z dowolnego miejsca móc odtwarzać zamieszczone materiały, w tym nagrane wykłady. Kursanci mogą również brać udział w zajęciach online w czasie rzeczywistym.

Program opracowany jest w taki sposób, by jasno i klarownie przekazywać niezbędne informacje – zarówno osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rolnictwem, jak i tym, które chcą uporządkować wiedzę, zaktualizować wiadomości i potwierdzić swoje dotychczasowe doświadczenie. Poza teorią uczestnicy odbywają także praktyki, które pozwalają im poznać środowisko zawodowe. Organizują je na własną rękę w miejscach, które są najlepiej dopasowane do ich możliwości i lokalizacji. Może to być gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo produkcyjne czy inne miejsce związane z branżą. Taka elastyczność daje kursantom swobodę i umożliwia pogodzenie zdobywania wykształcenia rolniczego z pracą zawodową czy życiem rodzinnym.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia rolnicze?

Warto zapisać się na kurs rolniczy ze względu na rozwój osobisty, możliwość przebranżowienia i nabycia nowych kompetencji. Zdobyte kwalifikacje i posiadanie tytułu rolnika to przepustka do licznych korzyści jak m.in. ułatwione możliwości nabywania nieruchomości rolnych, szansa otrzymania dotacji unijnych, a także korzystania z dopłat krajowych i kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach. Będąc rolnikiem, płaci się KRUS, którego składki są niższe niż te opłacane w ZUS-ie.

Nauka na kursie pozwala nabyć wiedzę z zakresu rolnictwa, obsługi maszyn, pojazdów i innych urządzeń oraz narzędzi używanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jest to doskonałe przygotowanie dla tych, którzy dziedziczą gospodarstwo lub planują swój własny biznes, chcą nauczyć się profesjonalnie zarządzać ziemią, a brakuje im podstaw w tym obszarze zawodowym.

Kurs ROL.04 kierowany jest do osób pełnoletnich, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w tym zawodzie. Żeby wziąć udział w szkoleniu i uzyskać certyfikat, wystarczy mieć wykształcenie podstawowe. Osoby, które mają minimum wykształcenie zawodowe, po zdaniu egzaminu w OKE otrzymują tytuł rolnika i dyplom zawodowy.

