Samochody elektryczne to nowoczesne rozwiązanie, które pojawiło się ostatnimi czasy na naszych drogach. Zasilane energią elektryczną, nie skorzystają one z obecnej infrastruktury paliwowej, która skupiona jest wokół gazu, benzyny i diesla. Z tego względu, coraz więcej placówek uwzględnia różnego rodzaju opcje ładowania samochodów elektrycznych na swoim terenie. Co istotne, sprzedaż aut elektrycznych ciągle rośnie, a w ostatnim roku sprzedano ich o 35% więcej, według raportu Global EV Outlook 2023 International Energy Agency.

Ładowanie samochodu elektrycznego w domu

Proces ładowania samochodów elektrycznych jest niezwykle prosty, dzięki czemu każdy będzie w stanie naładować tego rodzaju auto. Gdy ładujemy auto w domu, korzystamy z przenośnej ładowarki, która z jednej strony posiada złącze do auta, a z drugiej tradycyjną wtyczkę. Warto zwrócić uwagę na to, jaka jest maksymalna moc prądu przemiennego. Niektóre instalacje domowe mogą zostać przeciążone próbą ładowania akumulatora, dlatego warto uprzednio sprawdzić wszystkie zabezpieczenia.

Ładowanie elektryka - gdzie szukać stacji

Stacje szybkiego ładowania samochodu, to popularne miejsca, gdzie w szybkim czasie napełnimy pustą baterię naszego samochodu elektrycznego. Problemem jest jednak namierzenie takiej stacji, zwłaszcza gdy jesteśmy w trasie. Dlatego też warto uprzednio zadbać o tę kwestię i przygotować sobie punkty, w których dostępne są stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie strony mapaladowania.pl, która wskaże nam, gdzie możemy doładować swój samochód. Warto też poruszać się w strefach czystego transportu, o czym przeczytamy na stronie https://mapaladowania.pl/blog/strefy-czystego-transportu.

Samochód elektryczny - darmowe stacje ładowania

Auto elektryczne możemy naładować po drodze, korzystając z publicznych stacji ładowania. Tego rodzaju usługa kosztuje od 1,50 zł do 2 zł za kWh. Część publicznych punktów jest jednak darmowa, zwłaszcza tych ulokowanych w miastach powyżej 100 tys. osób. Problemem jest jednak dostępność tego rodzaju punktów. Wciąż jest ich za mało, a popyt na darmowe stacje ładowania nie jest zaspokajany przez podaż. Dużo więc czasu jeszcze musi minąć, nim polska infrastruktura dostosuje się do nowych technologii i zaoferuje rozwiązania przyjazne wszystkim użytkownikom dróg.

Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego na stacji?

Czas ładowania samochodu elektrycznego na stacjach szybkiego ładowania jest zazwyczaj zależny od pojazdu i pojemności jego baterii, a także od rodzaju stacji. Naładowanie elektryka na stacji AC może zając do 30 minut, podczas gdy skorzystanie ze stacji DC może zając od kilku do kilkunastu godzin. Korzystając z tego rodzaju miejsc, warto sprawdzić, czy stacja posiada zintegrowany przewód ładowania. W innym przypadku będziemy zmuszeni do skorzystania z własnego egzemplarza. Jeśli nie posiadamy żadnego, warto się w niego zaopatrzyć - w przeciwnym razie możemy nie być w stanie podpiąć naszego samochodu do stacji.

Przydomowe stacje ładowania

Ładowanie auta w domu to temat, który ciekawi większość posiadaczy tego rodzaju samochodów. Jedną z opcji jest opisywane wcześniej skorzystanie z normalnego gniazdka i podpięcie w nią ładowarki. Wciąż jednak jest to proces żmudny, obciążający sieć. Jeśli jednak jesteśmy właścicielami domu, możemy postawić u siebie przydomową stację ładowania. Rozwiązanie tego rodzaju często zwane jest wallboxem, jako że zazwyczaj montowane jest w ścianę. Podłączamy wtedy samochód bezpośrednio do zamontowanego gniazda. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które jednak wymaga pewnych nakładów finansowych - za tego rodzaju inwestycje zapłacimy do kilku tysięcy złotych, zależnie od modelu i firmy produkującej wallboxa.

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w domu?

Moc ładowania domowej stacji zależna jest od rodzaju prądu. Przy prądzie jednofazowym, jest to od 3,6 kW do 7,4 kW, natomiast przy prądzie trójfazowym mamy do czynienia z mocą od 11 do 22 kW. Te wyniki przekładają się również na koszta prądu, które będziemy musieli ponieść, ładując samochód elektryczny w domu. Uśredniając, koszt ładowania samochodu elektrycznego, będzie wynosił około 60 groszy z kWh, co przekłada się na 60 zł w przypadku auta o pojemności 105 kWh. Starczy to około na 200 km jazdy. Wszystko jest jednak zależne od konkretnego modelu auta, jego pojemności, a także od sposobu poboru prądu i taryfy, w przypadku konkretnego domu.