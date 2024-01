Telewizor Samsung The Frame QLED - czy warto go kupić?

Dobry telewizor - jaki wybrać?

Design telewizora jest ważną sprawą - w końcu w wielu przypadkach jest centralnym punktem salonu. Powinien pasować do wnętrza i dobrze komponować się z meblami oraz innymi elementami aranżacji.

Jednak same aspekty wizualne to nie wszystko - za atrakcyjnym wzornictwem powinny iść zastosowane technologie. Tylko wtedy będziesz mieć pewność, że zakup sprawdzi się przez długi czas. Na jakie parametry zwracać uwagę, porównując poszczególne modele? Przyjrzyj się:

matrycy telewizora;

procesorowi;

technologiom optymalizacji obrazu i dźwięku;

systemowi smart tv;

liczbie złączy;

łatwemu sterowaniu;

przekątnej ekranu;

rozdzielczości.

Który z wymienionych punktów jest najważniejszy? Bez wątpienia matryca! To ona w dużej mierze determinuje cenę urządzenia. Na rynku masz telewizory LED, QLED, OLED. Najtańsze są modele LED - jest ich też najwięcej. Szukając bardziej zaawansowanych rozwiązań, Samsung stworzył technologię kropek kwantowych. Dzięki ich zastosowaniu powstaje wiązka światła o specyficznym widmie, która - po przejściu przez filtry kolorów - pozwala osiągnąć czyste, nasycone kolory RGB. Obraz prezentuje się znacznie lepiej niż przy LED-ach. Łatwo zauważysz różnicę, oglądając filmy przyrodnicze i podróżnicze. Telewizory QLED (nazwa oznacza quantum dot light-emitting diodes i nawiązuje do konstrukcji matrycy) odznaczają się również wysoką jasnością panelu. Czy mają jakieś wady? Przede wszystkim - trudno osiągnąć tak nieprzeniknioną czerń, jaka jest charakterystyczna dla modeli OLED. Samsung jednak dba odwzorowanie ciemnych barw dzięki odpowiednim technologiom optymalizacji obrazu.

Czym się od QLED różni OLED? Szybko zauważysz, że ceną! OLED-y to najdroższe sprzęty na rynku. Wynika to z tego, że OLED (organic light-emitting diodes) to najbardziej zaawansowana technologia. Matryca składa się z samoświecących pikseli, które pozwalają osiągnąć nieskończony kontrast, w tym perfekcyjną czerń. Tego typu sprzęty odznaczają się również zwykle doskonałymi kątami widzenia.

Samsung The Frame - czy warto?

Samsung od niedawna przestał być wyłącznym producentem telewizorów QLED. Jednak wiele osób nie sięga po tańsze modele TCL, lecz zostaje przy innowacyjnych propozycjach koreańskiej firmy. Dlaczego? Głównie ze względu na świetnie oceniane, zaawansowane modele, które odznaczają się ciekawym designem - jak The Frame. To telewizor, który można pomylić z dziełem sztuki! W Trybie Sztuka na ekranie możesz prezentować prace największych mistrzów pędzla, grafików i fotografów. Wymienne ramki pozwolą ci oprawić telewizor tak, jakby w każdej chwili miał zawisnąć w galerii sztuki lub muzeum.

The Frame to nie tylko piękne, ale również zaawansowane urządzenie, które dobrze prezentuje się pod względem specyfikacji. To QLED z matową powłoką ekranu. Możesz więc oglądać ulubione treści bez nieestetycznie odbijającego się światła! Jeśli spędzasz przed ekranem dłuższy czas, docenisz Tryb Komfort dla Oczu. Z kolei procesor Procesor AI Quantum 4K zapewnia skalowanie obrazu do jakości 4K. Jak inne sprzęty Samsunga telewizor jest kompatybilny z ekosystem SmartThings. Użytkownicy chwalą też propozycje koreańskiego producenta za intuicyjny system Tizen, który jest prosty w codziennym użytkowaniu.

Z jakim wydatkiem trzeba się liczyć, jeśli chcesz kupić The Frame? Model 50-calowy to niespełna 5000 zł. Za ok. 3500 zł kupisz urządzenie 43-calowe. Z kolei 75-calowy telewizor to koszt ok. 8000 zł.

Chcesz sprawdzić, jak The Frame wypada w porównaniu z innymi urządzeniami? Sprawdź wszystkie telewizory Samsung QLED w sklepie MediaMarkt!