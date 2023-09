Zakup używanego auta - na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać?

Na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego samochodu?

Rynek samochodów używanych ma się świetnie i wystarczy spojrzeć na ilość oferowanych pojazdów, by dojść do wniosku, że każdy z nas jest w stanie szybko znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Najczęściej wydaje nam się, że oferowane pojazdy zróżnicowane są pod względem rocznika, marki, czy ceny i więcej na ten temat na https://autoumowa.pl/auto-do-25-tysiecy/. Jednak powinniśmy też pamiętać, że oferowane pojazdy mogą różnić się stanem technicznym. Choć nie brakuje aut w dobrym stanie technicznym, które mogą nam dobrze służyć przez długie lata, to oferowane są również z ukrytymi wadami lub powypadkowe.

Właściciele często próbują ukryć wszelkiego typu nieprawidłowości za ładną maską, narażając nas na dodatkowe koszty, więc przed tym powinniśmy się chronić. Nie jest to takie trudne, jak by się mogło wydawać. Wystarczy po prostu poświęcić nieco więcej czasu na sprawdzenie pojazdu, który zamierzamy nabyć. Przede wszystkim mowa tutaj o samej historii pojazdu, ponieważ to dzięki niej potwierdzimy wiarygodność oferty sprzedawcy oraz ocenimy stan techniczny auta.

Pojazd warto też dokładnie obejrzeć i to nie tylko z zewnątrz, ale również pod maską. Jeśli sami nie dysponujemy odpowiednią wiedzą, to możemy zabrać ze sobą osobę, która zna się na autach i jest w stanie wykryć usterki. Jeszcze lepszą opcją może okazać się wizyta w stacji diagnostycznej lub u mechanika. Profesjonalne punkty dysponują nowoczesnym sprzętem, więc szybko prześwietlą pojazd i jeśli są jakieś nieprawidłowości (nawet małe), to się o nich dowiemy. Ważne, byśmy to my wybrali miejsce, w którym pojazd zostanie sprawdzony, ponieważ w ten sposób unikniemy oszustw.

O czym pamiętać przy zakupie używanego auta?

Kupując używany pojazd, musimy zadbać też o formalną stronę transakcji, a więc o sporządzenie dokumentu, który przepisze na nas własność pojazdu z aktualnego właściciela. Możemy zdecydować się na sporządzenie umowy kupna-sprzedaży lub fakturę VAT. Najczęściej wybierana jest umowa kupna-sprzedaży, ponieważ to prosty dokument bez sztywnego zapisu, więc to, jak dokładnie będzie wyglądać, zależy od kupującego i sprzedającego.

Ważne, by w dokumencie umieścić najważniejsze informacje związane z transakcją. Będą to dane kupującego i sprzedającego, a więc pełne imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL. Nie możemy pominąć też informacji związanych z przedmiotem transakcji i w tym przypadku powinniśmy podać markę i model pojazdu, rok produkcji, numer nadwozia i numer rejestracyjny. W umowie kupna-sprzedaży powinno się podać cenę pojazdu, a także wspomnieć o zaliczkach, jeśli były płacone.

Warto też umieścić datę i miejsce sporządzenia umowy, a gdy dokument będzie już gotowy, to każda ze stron powinna złożyć podpis. Umowę kupna-sprzedaży możemy sporządzić odręcznie lub na komputerze. Jeśli obawiamy się tego, że pominiemy ważne sekcje, to możemy wziąć gotową umowę z sieci na autoumowa.pl. Co ważne, wzory umowy kupna-sprzedaży pojazdu oferowane są nam całkowicie za darmo, więc nie trzeba obawiać się żadnych opłat. Wystarczy pobrać i wydrukować dokument, a następnie wypełnić go swoimi danymi i złożyć podpisy. Jeśli chodzi o zakup pojazdu na fakturę VAT, to mamy do czynienia z formą preferowaną przez przedsiębiorców, ponieważ w ten sposób mogą uniknąć opłaty za podatek PPC i odliczyć podatek VAT od zakupu.

Inną, ale jakże ważną kwestią pozostaje polisa OC. Jest ona obowiązkowa dla każdego właściciela samochodu, więc w chwili zakupu, przechodzi na nas i będzie ważna przez okres, na jaki została zawarta. Czasami jest to kilka miesięcy lub tygodni, ale zdarza się, że polisa jest ważna jeszcze tylko kilka dni. Aby zatem uniknąć nieprzyjemności związanych z brakiem obowiązkowej polisy, lepiej od razu poszukać dla siebie odpowiedniej oferty.

Na pewno warto zainteresować się ofertą profesjonalnych towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ to one starają się sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Przekłada się to nie tylko na wysoką jakość obsługi, ale również na możliwość dostosowania zakresu polisy do swoich oczekiwań. Profesjonalne towarzystwa ubezpieczeniowe poznamy po doświadczeniu w branży oraz renomą wśród klientów, więc w razie problemów z wyborem, zawsze możemy zebrać kilka dodatkowych informacji i pomocny będzie Internet.

Kupując używany pojazd, nie możemy zapomnieć też o rejestracji w wydziale komunikacji, czy opłaceniu podatku od wzbogacenia się. Wysokość podatku to równowartość 2% rzeczywistej wartości zakupionego auta, a opłacić go trzeba w Urzędzie Skarbowym właściwym dla swojego miejsca zameldowania. Opłacenie podatku od wzbogacenia się wymaga też wypełnienia dokumentu PPC-3. Druk można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym lub w formie elektronicznej.