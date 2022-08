Biała Podlaska: Niespodziewany obrót sprawy w kwestii niżych czynszów

Zrobili to pomimo ostrzeżeń radców prawnych ratusza o niezgodności z prawem niektórych zapisów „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Biała Podlaska na lata 2021–2025”. To była druga wersja, bo pierwszą unieważnił wojewoda.

25 maja uchwała nabrała mocy prawnej. Stawka bazowa czynszu ma być modyfikowana w zależności od standardów mieszkań. Mniej zapłacą ci z lokali usytuowanych na poddaszu, bez podpięcia do miejskiego wodociągu czy z "ciemną kuchnią". Niższy czynsz dotyczyć będzie także tych mieszkań, gdzie występuje grzyb czy pleśń. Poza tym, jest też zastrzeżenie, że stawka bazowa w latach 2022–2025 roku może być podwyższona maksymalnie o 15 proc. w skali roku.

Ale w czerwcu Zakład Gospodarki Lokalowej, który administruje 800 mieszkaniami komunalnymi, zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wskazując, że niektóre jej zapisy są niezgodne z prawem. Teraz okazuje się, że zanim WSA w ogóle zarejestrował skargę, autorzy ją wycofali. O sprawie poinformował radnych na ostatniej sesji, przewodniczący Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa). – Cieszę się, że skarga została wycofana, bo te argumenty podnoszone w niej były w moim przekonaniu „żadne” – uważa Broniewicz. Do rady wpłynęło za to pismo od lokatorów „czynszówek”. – Mieszkańcy proszą, a ja się do tej prośby przyłączam, by uchwała została jak najszybciej wdrożona. Miesiące mijają i nadal nic się nie dzieje. Mieszkańcy są rozliczani w oparciu o prawo, które nie istnieje, bo uchwała z 29 kwietnia znosiła wcześniejsze regulacje – przypomina przewodniczący.

Prezes ZGL potwierdza, że skarga została wycofana. –W porozumieniu z mieszkańcami wycofaliśmy skargę, jednakże w naszej ocenie nie kończy to sprawy – zaznacza Wojciech Chilewicz. – Uchwała jest obarczona wieloma wadami prawnymi. Należy pamiętać, że mieszkańcy mają prawo, by w każdym momencie zaskarżyć uchwałę, która narusza ich interes prawny. Nie jest wykluczone, że tak się stanie w przyszłości – uważa prezes miejskiej spółki.

Jednak lokatorzy indywidualnie kierują już do ZGL pisma z wnioskami o korekty stawek czynszów. Na razie jednak nie mają odpowiedzi. Spółka z kolei tłumaczy, że konieczny będzie przegląd mieszkań m.in. pod kątem wyposażenia, walorów użytkowych oraz stanu poszczególnych mieszkań. Chodzi na przykład o występowania pleśni i zagrzybienia. Obecnie stawka bazowa czynszu wynosi 7,40 zł za mkw.