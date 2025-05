Child Alert: Trwają poszukiwana 11-letniej Patrycji

Jak powiedziała PAP mł. asp. Dorota Janać z KP Policji w Strzelcach Opolskich, w akcję poszukiwań 11-latki włącza się coraz więcej osób: zarówno ze służb mundurowych, jak i mieszkańców okolicznych miejscowości.

– Z samych Dziewkowic w akcji poszukiwań dziecka włączyło się około stu osób. Mamy policjantów z psami, przeczesujemy teren dronami, wspierają nas strażacy. Przez cały czas zbieramy informacje mogące pomóc w odnalezieniu dziewczynki. Jest olbrzymi oddźwięk społeczeństwa, przez cały czas zbieramy nowe informacje, sprawdzamy każdy sygnał – mówi mł. asp. Dorota Janać.

Rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Policji, insp. Katarzyna Nowak zaznaczyła, że Child Alert jest wyjątkową procedurą, która przez polską policję jest uruchomiona po raz siódmy. Wyjaśniła, że w ramach procedury Child Alert w mediach opublikowany został wizerunek zaginionej dziewczynki, tak, żeby każdy, kto zobaczy w swoim otoczeniu kogoś podobnego do niej przekazał tę informację na numer 112 lub 995.

– W tej sprawie każda informacja, nawet najbardziej błaha, może mieć znaczenie. Naprawdę robimy wszystko, żeby to dziecko szczęśliwie wróciło do domu – zapewniła insp. Nowak i dodała, że procedura Child Alert została wcześniej uruchomiona sześć razy. – Wszystkie sześć przypadków to był szczęśliwy finał, szczęśliwe poszukiwanie.