Chełm. Już wiadomo, na co można głosować. Lista projektów budżetu obywatelskiego

Ogólnomiejskie: Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych (12,5 tys. zł) * Piknik rowerowy (27,5 tys. zł) * Stojaki rowerowe (90,5 tys. zł) * Stacje napraw rowerów i hulajnóg (80 tys. zł) * Budowa drogi asfaltowej na ulicy Narcyzowej o długości 55 metrów jako łącznika ul. Kochanowskiego i Farbiszewskiej (250 tys. zł) * Kastracja wolnobytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich (180 tys. zł) * „Poznaję-doświadczam-wzrastam” – modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Chełmie (240 tys. zł) * Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym (15 tys. zł) * Pierwszy etap dokończenia budowy drogi KD/D/08 (500 tys. zł) * Remont ul. Wieniawskiego (50 tys. zł) * Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (60 tys. zł).

Osiedlowe: Kosze na śmieci (5,5 tys. zł, os. Rejowiecka) * Remont nawierzchni ul. Nowy Świat (175 tys. zł, os. XXX-lecia) * Montaż mierników jakości powietrza (5 tys. zł, os. Rejowiecka) * Stół do ping-ponga (20 tys. zł, os. Rejowiecka) * Remont ul. Marii Curie-Skłodowskiej (175 tys. zł, os. Rejowiecka) * Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 3 (40 tys. zł, os. Rejowiecka) * Remont drogi prowadzącej do posesji 2, 4, 6, 8 przy ul. Żwirki i Wigury (175 tys. zł, os. Dyrekcja Górna) * Remont zatok parkingowych przy ul. Droga Męczenników przy blokach nr 6 i 8 (175 tys. zł, os. Kościuszki) * Mural sport to zdrowie – promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej (50 tys. zł, os. Kościuszki) * Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi (135 tys. zł, os. Dyrekcja Dolna) * Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (150 tys. zł, os. Rejowiecka) * Remont chodnika przy ul. Chomentowskiego – strona parzysta wraz z zatoczkami (175 tys. zł, os. Cementownia) * Modernizacja boiska do koszykówki (175 tys. zł, os. Słoneczne) * Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A i 36B oraz do śmietników miejskich (40 tys. zł, os. Rejowiecka).

Zielony budżet: Nasadzenia iglaków w pasach zieleni w obrębie os. Cementownia (95 tys. 960 zł) * Opracowanie szczegółowego raportu o stanie miejskiej zieleni i określenie potrzeb i planów z nią związanych (250 tys. zł).