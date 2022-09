Chełm. Mieszkańcy mają swojego rzecznika

Myśliwy - policjant zabił 17-latka. Jest prawomocny wyrok

To nie było polowanie, to było kłusownictwo – podkreślił Sąd Apelacyjny w Lublinie. Ale myśliwy Dariusz Ch., który śmiertelnie postrzelił nastolatka z Kazachstanu, z więzienia wyjdzie 15 miesięcy wcześniej. A to dlatego, że w akcie oskarżenia nie było zarzutu nieudzielenia pomocy.