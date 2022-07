Łęczna stolicą folkloru miejskiego. XXV Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych

Tego dnia na scenie pojawią się artyści z różnych zakątków kraju: z Lublina, Śląska czy białej Podlaskiej, ale będą również dwie kapele z ukraińskiego Kowla. Będą one rywalizowały w prestiżowym konkursie, prezentując swój dorobek artystyczny nawiązujący do kultowych brzmień znanych z ulic i podwórek miast i miasteczek.



- To przeboje, które podbijały serca mieszkańców naszych miast. Wśród nich od wieków istniała Łęczna, szczycącą się wielowiekową jarmarczną tradycją, której nieodłącznym elementem były grupy teatralne, grajkowie i śpiewacy - podkreślają organizatorzy festiwalu.



Dla muzyków z różnych zakątków kraju to szansa na wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim na popularyzowanie swojego dorobku wśród szerokiego grona odbiorców.



Występy oceni jury. Będzie o co walczyć, bo na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Muzykowanie w Łęcznej potrwa cały wieczór, a festiwal zwieńczy wspólna zabawa w rytmach melodii dawnej polskiej ulicy.



Wystąpią: Maciejowa Kapela z Lublina, Sentymentalna Kapela z Piask Lubelskich, Śląskie Bajery z Ornontowic, Kapela Caravana z Białej Podlaskiej, Górnicza Kapela Podwórkowa Karbon z Puchaczowa, Kapela Uroczysko z Krasnegostawu, Folklorystyczny zespół Namisto z Kowla (Ukraina) oraz Kapela Ludowa Barwy z Kowla (Ukraina).



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.