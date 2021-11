Druga edycja festiwalu sztuki Viral ART

Viral ART to festiwal dedykowany młodym artystom, buntownikom sprzeciwiającym się skanonizowanym formom sztuki. Festiwal jest otwarty na wszelkie eksperymentalne formy wyrazu artystycznego, jakimi posługują się młodzi artyści.



- Chcemy odkrywać aktualne, a zarazem odważne trendy panujące w sztuce, dlatego głównym punktem imprezy jest wernisaż wystawy intermedialnej. Będziecie mogli obejrzeć prace młodych artystów z całej Polski, które zostały wybrane w drodze konkursu - twierdzą organizatorzy.



W tym roku jury wybierało spośród 305 prac 163 artystów. Otwarcie pokonkursowej wystawy intermedialnej zainauguruje festiwal 20 listopada o godz. 17.30.



O godz. 19 na scenie Chatki Żaka pojawią się TOUTESTMAGNIFIQUE i PROXYTM z projektem DENSIENIE W BEZRUCHU. To inicjatywa skupiona na graniu muzyki do poruszania i trwania w bezruchu. Z kolei o godz. 21 wystąpią Szymon Weiss i Maciek Szupica. Współpraca tych artystów ustanowiła jeden z czołowych na klubowej scenie aktów audio-wizualnych.



- To spektakularna muzyczno/wizualna podróż przez emocje i zmysły, której będzie można doświadczyć już niedługo w Chatce Żaka - przekonują inicjatorzy wydarzenia.