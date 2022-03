Fertile Humps i Colors. charytatywnie w DDK Węglin

Fertile Hump to duet tworzony przez parę - Magdę (gitara) i Tomka (perkusja). Zespół ma na swoim koncie trzy płyty i EP, zagrał też setki koncertów w całej Europie. Z kolei Colors. to formacja założona przez artystów z Puław i Otwocka. W 2021 roku wydali debiutancką płytę. Grają muzykę alternatywną.



- Zespoły łączy wspólna kolaboracja z jedną z najważniejszych wytwórni, która promuje w naszym kraju solidne, niezależne dźwięki - Antenę Krzyku - podkreślają organizatorzy.



Bilety na koncert kosztują 20 zł. Honoraria artystów i wpływy z biletów zasilą konto stowarzyszenia Homo Faber, by zapewnić opiekę psychologiczną, prawną i medyczną dla ofiar wojny w Ukrainie.