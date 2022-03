Muzyczna Scena Młodych: Koncert B6

Muzyczna Scena Młodych to nowa propozycja Centrum Spotkania Kultur. Repertuar cyklu wybierany będzie przez młodzież drogą rekomendacji i głosowania. Muzyczna Scena Młodych to zarazem przestrzeń skierowana do młodzieży oraz przestrzeń w ramach której młodzież mogłaby się prezentować.



Jako pierwszy w cyklu pojawi się zespół B6 z Lublina w składzie: Martyna Sabak - wokal, Kuba Stasikowski - gitara, Arek Borzęcki - bas, instrumenty klawiszowe oraz Piotr Karczewski - perkusja. Grupa gra muzykę z pogranicza pop-rocka inspirowaną brzmieniami lat 1990/2000.



Bilety: 15 zł.