Ponad 3,4 mln Polaków przyjęło dawkę przypominającą szczepionki

W Polsce od końca grudnia 2020 r. wykonano 42 672 883 iniekcje. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 20 521 241 osób.

Trzecią dawkę szczepionki przyjęło 230 585 osób, a dawkę przypominającą – 3 406 687 osób. Dzienna liczba szczepień to 174 370 iniekcji. Łącznie do Polski dostarczono 75 286 960 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 41 997 895 dawek.

Od 27 grudnia ub. r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 594 507 dawek. Zgłoszono 16 383 niepożądane odczyny poszczepienne, w większości łagodne