Lubelskie dla Ukrainy: 17 ton darów trafi do mieszkańców obwodu ługańskiego

To pierwszy transport pomocy humanitarnej dla obwodu ługańskiego, będącego jednym z najstarszych regionów partnerskich województwa lubelskiego. Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku obwód ługański stał się terenem działań wojennych. Uniwersytet Ługański przeniesiono do Równego, władze regionu swoją siedzibę przeniosły i funkcjonują w mieście Dniepr, ludność wyjechała także do innych regionów – w większości do obwodu lwowskiego i zakarpackiego, a także do Polski.

Pomoc, z którą teraz pośpieszyło województwo lubelskie, to pokłosie niedawnych rozmów wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego z przewodniczącą Starobielskiej Administracji Wojskowej Janą Litwinową oraz marszałka Jarosława Stawiarskiego z Artemem Lysogorem, przewodniczącym Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej, szefem Obwodowej Administracji Wojskowej. Dary zakupione zostały zgodnie z prośbą przekazaną przez przez Litwinową i Lysogora.

- 11 tysięcy konserw mięsnych, 1500 sztuk musów dla dzieci, agregaty prądotwórcze, 7 palet chemii gospodarczej i 8 palet środków higieny osobistej – marszałek Jarosław Stawiarski wylicza dary, jakie znalazły się w tirze, który w czwartek udał się na Ukirainę – Łącznie 33 palety o wadze 17 ton, które trafią do mieszkańców obwodu ługańskiego - dodaje.

Pomoc już jutro (piątek) zostanie przekazana bezpośrednio na ręce Artema Lysogora, z którym we Lwowie spotkają się marszałek Stawiarski i wicemarszałek Wojciechowski.

Od początku wojny województwo lubelskie zorganizowało już 41 transportów humanitarnych na Ukrainę.

Samorząd na wsparcie naszych wschodnich sąsiadów z budżetu województwa i państwa przekazał już prawie 30 mln zł. Blisko sześć milionów przeznaczono na pomoc medyczną, a pięć mln na pomoc rzeczową.

W ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie” po 5 mln zł przekazano na tymczasowe miejsce pobytu w Zamościu dla matek z dziećmi uciekającym przed wojną na Ukrainie oraz na integrację społeczną oraz wsparcie socjalno-bytowe. Za prawie trzy miliony organizowany jest kurs języka polskiego. Przeszkolono już 172 osoby, kolejnych 1500 może jeszcze z niego skorzystać.