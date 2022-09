"Bycie nie biologiczną mamą to bardzo duże wyzwanie". Rodziny zastępcze świętowały w Lublinie

Tegoroczne świętowanie rozpoczęła msza święta celebrowana przez ks. Tadeusza Pajurka, a po niej zebrani goście wzięli udział w wręczeniu nagród 10 laureatom konkursów "Aktywny Senior" i "Gmina przyjazna seniorom". Wśród wyróżnionych nie zabrakło rodzin zastępczych, które zostały docenione za "budowanie cywilizacji miłości".

– W naszej rodzinie wychowuje się dziesięcioro dzieci, a mieliśmy ich wszystkich piętnaścioro. Bycie nie biologiczną mamą to bardzo duże wyzwanie, ale daje ogromną satysfakcję, gdyż towarzyszymy dziecku w jego procesie wychowawczym. Dla mnie i dla męża to droga życia i niesamowite szczęście, bo najważniejsze jest, by dać dziecku dom i rodzinę. Rodzina to siła – mówi Beata Danielczuk, prowadząca Rodzinny Dom Dziecka w Rejowcu.

– W mojej rodzinie jestem otoczona miłością i wsparciem. Zawsze będę wdzięczna moim zastępczym rodzicom, bo mnie wychowali. Dla mnie to mama i tata - od zawsze nimi byli. Dzięki nim jestem teraz taką osobą, jaką jestem – mówi 17-letnia Karolina.

Wspólne świętowanie uświetniły występy muzyczne i taneczne, warsztaty dla dzieci oraz kącik animacji. Dla wszystkich czekał również poczęstunek.

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.