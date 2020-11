Lubelscy politycy PO na 172 stronach oceniają 5-latkę PiS

– 5 lat rządów PiS, to 5 lat niespełnionych obietnic, zapaści, nie wywiązywania się z tego co obiecali. We wszystkich dziedzinach życia widzimy bardzo złą sytuacje – tak lubelska poseł PO, Marta Wcisło ocenia pół dekady, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość.

Platforma w całym kraju we wtorek podsumowywała rządy partii Jarosław Kcyńskiego. Tak samo było w Lublinie, gdzie – identycznie jak w innych miastach – ocena była surowa.

– Dług publiczny, mimo dobrej koniunktury, to obecnie 500 mld złotych – mówiła Wcisło o finansach publicznych. – Ale skupie się na rzeczy najważniejszej dla Polaków – na służbie zdrowia – dodała i wyliczała, że PiS obiecywał np. skrócenie kolejek do lekarzy. – Tymczasem doprowadzili do tego, że sytuacja w służbie zdrowia jest katastrofalna – oceia pani poseł.

W takim samym tonie mówił poseł Michał Krawczyk: - Dochodzi do sytuacji, że państwo polskie wycofuje się ze świadczenia podstawowych usług, które powinno świadczyć wobec obywateli. Jeśli chcesz się Polaku leczyć, to musisz iść do lekarza prywatnie. Jeśli chcesz Polaku, żeby twoje dziecko chodziło do małej klasy, miało lekcje od godz. 8 do 15, musisz to dziecko posłać do prywatnej szkoły – mówił poseł.

Platforma Obywatelska wszystkie zarzuty wobec partii Jarosława Kaczyńskiego opisała w "Czarnej księdze". Liczy ona 172 strony.