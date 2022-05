Lublin. Powstaną wyczekiwane drogi

19-miesięczny termin zacznie się liczyć od podpisania przez miasto umowy ze zwycięzcą przetargu, a jest nim konsorcjum dwóch lokalnych firm: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów oraz Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lublina. Prace będą kosztować ponad 42,5 mln zł.

Rozstrzygnięcie przetargu stało się możliwe po tym, jak w czwartek Rada Miasta zgodziła się na zwiększenie kosztów tej inwestycji. Pierwotnie Zarząd Dróg i Mostów zakładał, że na budowę wystarczy mu niecałe 35 mln zł, jednak żadna z pięciu chętnych firm nie zmieściła się w tej kwocie.

Budowa ul. Skowronkowej obejmie drogę od al. Warszawskiej do granicy Lublina z Natalinem. Asfaltowa jezdnia będzie mieć 6 m szerokości i ponad 2 km długości. Ul. Bliska będzie przebudowana od Wojciechowskiej do Nałęczowskiej, także będzie mieć asfaltową jezdnię i odzyska wyjazd do ul. Nałęczowskiej.