Lublin. Szkolne rozgrywki sportowe ponad podziałami (zdjęcia)

Rywalizacja w różnych dziedzinach sportu to ostatni etap integracyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

– Dzięki ścisłej współpracy z UNICEF Miasto Lublin stara się odpowiadać na zróżnicowane potrzeby młodych osób z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście i uczęszczają do lubelskich szkół. Ważnym obszarem podejmowanych działań jest budowanie relacji społecznych, jak również integracja dzieci i młodzieży polskiej oraz ukraińskiej. Doskonałą przestrzenią do tego jest sport – aktywność fizyczna to nie tylko rywalizacja, ale także tworzenie więzi między rówieśnikami. Temu właśnie mają służyć organizowane zawody. Dla uczestników wyścigów oprócz wspaniałej zabawy przewidziano poczęstunek, a dla szkół nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

W rywalizacji wzięły udział reprezentacje z klas I-IV oraz V-VIII z lubelskich szkół podstawowych. W zawodach uczestniczyło około 300 uczniów. Rozgrywki były podsumowaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w szkołach, do których uczęszcza najwięcej dzieci i młodzieży z Ukrainy.