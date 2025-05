Ładną jesień mamy tej wiosny, czyli weekendowa prognoza pogody

Piątek, 23 maja – chłodno, mokro i pochmurno

Piątek upłynie pod znakiem pełnego zachmurzenia i porannych opadów deszczu. Największe szanse na przelotne opady wystąpią między godziną 9:00 a 11:00, choć nie będą one intensywne. Temperatura maksymalna wyniesie około 12°C, a wieczorem spadnie do 9°C.

Wiatr będzie umiarkowany, z kierunku północno-zachodniego, z prędkością do 3–4 m/s. Cały dzień zapowiada się szaro i wilgotno – to dobry moment, by zaplanować aktywności w domu.

Sobota, 24 maja – typowo jesienna aura w środku wiosny

Sobota przyniesie kontynuację niekorzystnej aury. Od samego rana możliwe są przelotne, ale uporczywe opady deszczu, które utrzymają się do wczesnego popołudnia. Najintensywniejsze wystąpią między 10:00 a 14:00 – lokalnie nawet do 1.4 mm/h.

Temperatura maksymalna wyniesie 11°C, ale wysoka wilgotność sprawi, że będzie odczuwalnie chłodniej. Wiatr umiarkowany, również z kierunku północno-zachodniego, może dodatkowo potęgować chłód. Dopiero po godzinie 18:00 prognozowane są możliwe przejaśnienia. Do tego czasu – zdecydowanie dzień na odpoczynek pod dachem.

Niedziela, 25 maja – pogodny finał weekendu

Niedziela przyniesie znaczną poprawę warunków atmosferycznych. Od samego rana będzie pogodnie, z dużym nasłonecznieniem i brakiem opadów. Rano chłodno – około 4–6°C, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 16°C.

W drugiej części dnia niebo zacznie się stopniowo chmurzyć, ale deszczu nie przewiduje się. Wiatr będzie słaby – do 2 m/s – a warunki termiczne wyjątkowo komfortowe. To najlepszy moment weekendu, by nadrobić aktywności plenerowe: rower, spacer, lody na Starym Mieście czy wypad za miasto.