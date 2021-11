Lublin: Odnowiona bursa przy ul. Zemborzyckiej już czeka na uczniów

Prace polegały głównie na dociepleniu budynku: ścian, stropów i fundamentów, wymianie okien oraz instalacji centralnego ogrzewania. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podłączyło budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej. Powstała również winda zapewniająca osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich dwóch pięter, budynek został dostosowany do obecnych norm przeciwpożarowych, a w holu odnowiono kolejowy mural.

Obok trwają wciąż prace w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, których koszt to 4,6 mln zł, a przewidywany termin zakończenia to 30 sierpnia przyszłego roku.