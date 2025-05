Planujesz głosować poza domem? Spiesz się, czasu jest coraz mniej

Wielkimi krokami zbliża się decydujące starcie o fotel prezydencki. W drugiej turze zmierzą się Rafał Trzaskowski (KO) i Karol Nawrocki (popierany przez PiS), a do urn znów ruszą miliony Polaków. Ale uwaga – jeśli chcesz głosować poza swoim obwodem, zostało Ci już tylko kilka dni, by wszystko formalnie dopiąć.

Do 29 maja: zaświadczenia i zmiany obwodu

Dla tych, którzy 1 czerwca planują być poza domem – w kraju lub za granicą – kluczowe są zaświadczenia o prawie do głosowania. Dzięki nim możesz oddać głos w dowolnej komisji wyborczej. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę – ale tylko w formie papierowej i z własnoręcznym podpisem, w dowolnym urzędzie gminy.

Zaświadczenie odbierzesz "od ręki", ale uwaga – otrzymujesz je tylko raz. Zgubiłeś? Przepadło. Nie zagłosujesz nawet we własnej komisji, bo zostaniesz automatycznie skreślony ze spisu wyborców.

Jeśli zamiast zaświadczenia wolisz zostać dopisany do innego obwodu wyborczego (np. w miejscu, gdzie akurat będziesz przebywać), możesz to zrobić do 29 maja – przez stronę gov.pl lub w odpowiednim urzędzie gminy.

Głosujesz za granicą? Czas masz do 27 maja

Wyjeżdżasz poza Polskę i chcesz głosować np. w konsulacie? Do wtorku, 27 maja, złóż wniosek o ujęcie w spisie wyborców za granicą. Szczegóły znajdziesz na stronie ewybory.msz.gov.pl. Jeśli zrobiłeś to przed I turą – nic nie musisz zmieniać. Twój głos za granicą nadal będzie się liczyć.

Transport do lokalu? Też tylko do 27 maja

Osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy, którzy ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego – ale tylko w gminach, gdzie nie działa transport publiczny. Czas na złożenie wniosku – także do 27 maja. Informacja o godzinie transportu przyjdzie do 29 maja.

Źródło: PAP