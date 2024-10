Żołnierz zatrzymał pijanego kierowcę

Do tych zdarzeń doszło w miejscowości Górna Owczarnia, w czwartek, 10 października. Około godziny 10 do dyżurnego opolskiej jednostki zadzwonił mężczyzna, który poinformował o ujęciu pijanego kierowcy. Relacjonował, że jadąc po centrum Opola Lubelskiego zauważył podejrzanie jadącego volkswagen, który zarysował inny pojazd. Po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Kierowca jechał wężykiem nie trzymając prawidłowego toru jazdy.

Żołnierz podejrzewał, że kierowca jest pijany. Nie czekając na dalszy rozwój wypadków zajechał kierowcy volkswagenem drogę, następnie podbiegł do auta, otworzył drzwi i wyjął kluczyki ze stacyjki uniemożliwiając w ten sposób dalszą jazdę pijanemu kierowcy. Potem powiadomił mundurowych. Za swoje zachowanie pijany kierowca odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.