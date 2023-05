Rewelacyjna akcja na Facebooku. Działkowiec ukradł drewno i przyszedł skruszony

Internetowe ogłoszenie zostało zamieszczone na facebookowym profilu, a mowa w nim była o kradzieży drewna przed jednej z posesji w Kalinówce (gmina Głusk) zaledwie kilka kilometrów od Lublina. - Post skierowany do przyjaciela, działkowicza ROD w Kalinówce – zaczyna wpis mężczyzna, właściciel jednego z domów w Kalinówce.

Potem opisuje, że z podjazdu zginęło drewno. Złodziej miał jednak tego pecha, że nagrała go kamera, a kradzieży dokonano w biały dzień. Dodajmy jeszcze, że Rodzinne Ogrody Działkowe znajdują się w Kalinówce w pobliżu zabudowań mieszkalnych.

- Panie kolego nagrałeś się jak kradniesz drewno, z podjazdu i taczką zwozisz na ROD w Kalinówce. Wszystko ładnie się nagrało z kilku kamer. Masz czas do jutra wrzucić 500 PLN do skrzynki na listy, jako równowartość skradzionego drewna, skontaktować się ze mną na nr tel (...). Drewna już nie oddasz bo pewnie spożytkowałeś jakoś. Wrzucam zdjęcie z innej kamery ale posiadam zdjęcie gdzie doskonale widać twoją twarz. Zgłoszę kradzież w najbliższy poniedziałek. Może ktoś zna przyjaciela i przemówi mu do rozsądku czytamy.

Taki post okazał się bardzo skuteczny. Niedługo potem w jednym z komentarzy napisano krótko: - Drewno wróciło na miejsce. Pan przeprosił. Dziękuję wszystkim za pomoc.