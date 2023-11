Tragedia na torach. Maszynista nie zauważył nastolatka

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu na linii kolejowej z Lublina do Motycza.– Najprawdopodobnie doszło do potrącenia nastolatka przez pociąg jadący do Deblina – mówi nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Maszynista prawdopodobnie nie zauważył nastolatka. –Dopiero maszynista kolejnego pociągu jadącego z naprzeciwka dostrzegł zwłoki nastolatka przy torach – zaznacza nadkomisarz Gołębiowski.

Obecnie, policja pod nadzorem prokuratora bada wszystkie okoliczności tej tragedii. – Ciało zostało przekazane do sekcji zwłok– dodaje rzecznik. Przesluchiwani są też m.in. członkowie rodziny.