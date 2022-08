Lubelskie: Podzielili fundusz sołecki. Zyskają największe miejscowości

Wąwolnica, w której mieszka 944 osoby, może liczyć na ponad 53 tys. zł. Niewiele mniej otrzymają Zarzeka i Celejów (ok. 41 tys. zł). Karmanowice i Łopatki zyskają ok. 33 tys. zł. Dla Rąblowa i Kębła przewidziano po ok. 25 tysięcy. Najmniejsze fundusze, niewiele ponad 13 tys. zł, otrzyma licząca zaledwie 47 mieszkańców Stanisławka.

Sołeckie pieniądze pozwolą wyremontować drogi, świetlice, zadbać o oświetlenie, przystanki autobusowe, czy też zorganizować imprezy kulturalne dla mieszkańców. Jakie zadania zostaną sfinansowane z funduszy zdecydują mieszkańcy poszczególnych sołectw. Decyzje zapadną podczas wiejskich zebrań.

- Chcielibyśmy utwardzić pobocza przy drodze, ale na to pieniędzy na pewno nie wystarczy. Oczywiście pomysłów na wydanie przyznanej sumy nam nie brakuje, ale sama nie chciałabym niczego sugerować. To musi być nasza wspólna decyzja, rady sołeckiej i mieszkańców - mówi Teresa Ścibior, sołtys Celejowa.

Większość zebrań dotyczących podziału funduszy zaplanowano po wakacjach, a wskazane inwestycje, po akceptacji gminnych władz, będą wykonywane w przyszłym roku.